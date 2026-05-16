Trung tâm Phát thanh - Tuyền hình Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TPO - Chiều 15/5, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống (19/5/2011 - 19/5/2026).

Tham dự chương trình, có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội ôn lại truyền thống ngày 16/3/1959, bản nhạc "Vì nhân dân quên mình", nhạc hiệu của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân đã vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và lan tỏa khắp cả nước.

Sự kiện đã đánh dấu sự ra đời một tờ báo nói của lực lượng vũ trang nhân dân, góp thêm vào nền báo chí cách mạng Việt Nam một tiếng nói, một vũ khí sắc bén, góp phần cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước nỗ lực vươn lên thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đó là bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích xuất sắc trong 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trung tâm PT-TH Quân đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 9 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các ban, bộ ngành của Trung ương, địa phương.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống, Trung tâm PT-TH Quân đội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

﻿ ﻿ Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tâm PT-TH Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, Trung tâm PT-TH Quân đội cần quyết liệt việc xây dựng Đề án “Xây dựng mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia” bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao.

Trung tâm PT-TH Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cần bám sát đơn vị, bám sát đời sống và hoạt động của bộ đội, để phản ánh sinh động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục lan tỏa rộng rãi hình ảnh cao đẹp và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Luôn giữ vững tinh thần chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

