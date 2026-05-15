Công tác chính trị, tư tưởng ‘đi trước, mở đường’, dùng công nghệ chạm đến trái tim người trẻ

TPO - Phát biểu tại Hội thảo “Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới”, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, công tác chính trị, tư tưởng của Đoàn phải chủ động dẫn dắt thực tiễn, ứng dụng mạnh mẽ AI và dữ liệu lớn để nắm bắt tâm tư, khơi dậy khát vọng cống hiến và thực sự ‘chạm’ đến cảm xúc của thế hệ trẻ.

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo “Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới”.

Dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Đinh Thị Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận T.Ư; ông Ngô Văn Cương – Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đổi mới tư duy từ “định hướng” sang “chế định”

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập báo Thanh Niên cho biết, trong kỷ nguyên số, mặt trận tư tưởng không còn biên giới hữu hình; không gian mạng đã trở thành môi trường sống mới. Việt Nam hiện có hơn 21,6 triệu thanh niên – thế hệ “công dân số” nhạy bén nhưng cũng dễ bị tổn thương trước luồng thông tin đa chiều.

Ngày 8/4/2026, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

“Nếu không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng, một bộ phận giới trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái phai nhạt lý tưởng”, ông Toàn nói.

Vì vậy, việc quán triệt Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng (Quy định 19) là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm vai trò "đi trước, mở đường".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Đinh Thị Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận T.Ư khẳng định, Quy định 19 là quy định hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, nhằm cụ thể hóa và thống nhất các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới; thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, hành động theo nghị quyết của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổ chức đảng.

Quy định 19 đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng trên cơ sở lấy “4 kiên định” là nguyên tắc nền tảng, bất biến, chuyển mạnh từ “định hướng, khuyến khích” sang “chế định, bắt buộc”, “điều chỉnh hành vi”, từ đánh giá “định tính” sang “định lượng” cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất.

“Trước yêu cầu, nhiệm vụ của kỷ nguyên phát triển mới với 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, hơn lúc nào hết, công tác chính trị, tư tưởng phải tự đổi mới, nâng tầm sứ mệnh, đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn”, bà Mai nhấn mạnh.

Bà Đinh Thị Mai phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Hành động cụ thể và nêu gương

Ông Ngô Văn Cương – Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Quy định 19 không chỉ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà quan trọng hơn là xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội.

Để thực hiện mục tiêu “đi trước, mở đường”, ông Cương nêu rõ, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng.

Ông Ngô Văn Cương phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

"Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt với thực tiễn đời sống, với những vấn đề người dân và thanh niên quan tâm. Chúng ta không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên”, ông Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng gần gũi, thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh niên.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng phải có bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ, có kỹ năng truyền thông hiện đại và khả năng nắm bắt, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong xã hội.

Nhiều tham luận đã được trình bày tại chương trình. Trong ảnh, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn trình bày tham luận. Ảnh: Xuân Tùng

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, thủ lĩnh thanh niên đã tham luận, trao đổi làm rõ những điểm mới, mang tính đột phá của Quy định 19, đặc biệt là hệ thống nguyên tắc "Bốn kiên định" và yêu cầu lượng hóa kết quả công tác chính trị, tư tưởng. Nhận diện rõ những thách thức trên không gian mạng, đề xuất giải pháp để công tác chính trị, tư tưởng thực sự thực hiện được sứ mệnh “đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt”.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đã đề xuất giải pháp đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đặc biệt là cách chuyển hóa "Bốn kiên định" thành hành vi chuẩn mực "nghe - nói - viết - hành động" cho thế hệ trẻ; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để biến nghị quyết thành các sản phẩm truyền thông hiện đại, "chạm" được vào cảm xúc và khát vọng cống hiến của người trẻ.

Các khách mời trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Phát biểu kết luận hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, ghi nhận việc tổ chức hội thảo sẽ góp phần làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước để cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn tới. Đồng thời là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn để trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Để nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức Đoàn.

Tập trung xây dựng và phát triển các trang, kênh thông tin, trào lưu tích cực để định hướng, giáo dục thanh niên trên không gian mạng. Đầu tư và phát triển ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam", công cụ "AI của Đoàn", tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, kiểm soát được kết quả cụ thể, có cơ chế thống kê, kiểm đếm, đánh giá định lượng hiệu quả triển khai của từng cấp bộ Đoàn.

Đặc biệt, chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức. Áp dụng dữ liệu lớn để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, cần chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: BTC

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng đề nghị, tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có của Đoàn và kết hợp tổng hòa các phương thức phục vụ cho công tác giáo dục. Trong đó, có đội ngũ làm công tác giáo dục (cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, người nổi tiếng, người có uy tín trong thanh niên…); các thiết chế trong và ngoài Đoàn phục vụ công tác giáo dục; các nền tảng, không gian giáo dục (trực tiếp, trực tuyến).

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trực tuyến và giáo dục trực tiếp; trong đó lấy trực tuyến để tiếp cận, tập hợp, duy trì tương tác; lấy trực tiếp để tạo chiều sâu trải nghiệm, bồi đắp tình cảm, niềm tin và động cơ hành động.