Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Bé gái 12 tuổi bơi hơn 5 tiếng giữa biển, cứu 3 người sau vụ lật thuyền

PHILIPPINES - Bé gái 12 tuổi được ca ngợi khi một mình bơi suốt hơn 5 giờ đồng hồ để tìm người cứu giúp, sau khi chiếc thuyền gặp nạn trên biển.

giaicuu1-1-3739-1180.jpg
Bé gái 12 tuổi bơi suốt 5 giờ giữa biển dữ, cứu 3 người sau vụ lật thuyền. Ảnh: MSN

Cherry Ann Mateo (12 tuổi) cùng 3 người đi thuyền máy từ đất liền ở thị trấn Culasi trở về đảo Batbatan, tỉnh Antique (Philippines) khi vừa hoàn thành chuyến đi bán cá khô. Hành trình thường chỉ kéo dài khoảng 1,5 giờ. Tuy nhiên, giữa đường, con thuyền bất ngờ gặp sóng lớn và gió mạnh rồi bị lật, Asia1 đưa tin mới đây.

Trong tình thế nguy cấp, cô bé Cherry Ann Mateo đã quyết định bơi vào bờ để tìm kiếm sự trợ giúp. Bất chấp dòng chảy xiết và biển động dữ dội, em kiên trì bơi gần 6km trong hơn 5 tiếng đồng hồ trước khi tiếp cận được đất liền an toàn.

Sau khi vào bờ, cô bé lập tức tìm người cầu cứu. Thông tin nhanh chóng được chuyển tới Văn phòng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai thị trấn Culasi. Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cùng các đơn vị ứng phó khẩn cấp triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều ngư dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ, điều động 8 thuyền máy từ đảo Batbatan ra biển bất chấp sóng lớn, thời tiết nguy hiểm.

Cuối cùng, tất cả 3 người trên tàu đã được cứu sống. Trước đó, Dante Salvador (60 tuổi) - một trong những người trên thuyền - đã cố bơi theo hướng của Mateo nhưng bị sóng lớn cuốn trôi. May mắn, sau đó ông đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải cứu kịp thời.

Hai người còn lại là Angelita Patricio (58 tuổi) và Rose Salvador (49 tuổi) cố bám vào chiếc thuyền bị lật khi nó trôi dạt về vùng biển ngoài khơi Libertad, Antique. Sau đó, họ cũng được cứu sống.

Câu chuyện về lòng dũng cảm của cô bé 12 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng. “Một điều thật phi thường ở độ tuổi của em. Mateo, em là một anh hùng ngoài đời thực”; “Lòng dũng cảm và sự quyết tâm thật đáng kinh ngạc”... là những bình luận người dùng mạng để lại.

Để ghi nhận hành động quả cảm này, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã trao khen thưởng cho Cherry Ann Mateo. Ngoài ra, 2 người tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cũng được vinh danh vì góp phần giải cứu các nạn nhân.

Theo truyền thông địa phương, chính quyền sở tại đang xem xét hỗ trợ tài chính cũng như cấp học bổng cho Cherry Ann Mateo, nhằm động viên tinh thần và giúp em tiếp tục việc học trong tương lai.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/be-gai-12-tuoi-boi-hon-5-tieng-giua-bien-cuu-3-nguoi-sau-vu-lat-thuyen-2515795.html

VietNamNet
#Bé gái 12 tuổi #cứu hộ #giúp người #bé gái #cứu gia đình #lật thuyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe