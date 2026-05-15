Chủ quán mặc vest đen bán cơm rang chợ đêm, kiếm gần 195 triệu đồng/tháng

Chàng trai bán cơm rang ở chợ đêm nổi tiếng trên mạng nhờ vẻ ngoài bảnh bao, mặc vest đen lịch sự khi nấu nướng. Thu nhập mỗi tháng khoảng 50.000 nhân dân tệ (gần 195 triệu đồng).

Chàng trai họ Lu (19 tuổi) sống tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nổi tiếng trên mạng xã hội vì mặc vest bán cơm rang ở chợ đêm. Lu bắt đầu phụ giúp gia đình bán cơm rang từ năm 17 tuổi và giờ trở thành trụ cột kinh tế của cả nhà.

Anh mặc vest màu đen chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, phong thái đầy tự tin khi bán hàng. Anh cũng thường xuyên thể hiện những động tác đầy phong cách khi nấu ăn như vuốt tóc, nháy mắt trước ống kính, tung hứng trứng hay biểu diễn động tác đảo chảo.

Đôi lúc, anh còn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa để tăng thêm vẻ siêu ngầu, lấy cảm hứng từ nhân vật Sanji – đầu bếp nổi tiếng trong bộ anime One Piece (Đảo Hải Tặc) nổi tiếng.

Anh chia sẻ, ý tưởng mặc vest khi nấu ăn đến một cách tình cờ. Anh muốn mình trông “lịch sự và tử tế hơn” giữa không khí xô bồ của chợ đêm. Không ngờ chính hình ảnh khác biệt ấy lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng và cư dân mạng.

Tài khoản mạng xã hội của Lu hiện thu hút 46.000 người theo dõi. Có khách hàng muốn đến quán để tận mắt chứng kiến màn trình diễn nấu ăn đặc biệt của anh.

Quán cơm rang của anh hoạt động mỗi ngày từ 17h đến 23h30. Trong giờ cao điểm, khách đông, anh có thể hoàn thành một suất cơm chỉ trong 3 phút và làm việc liên tục không nghỉ trong nhiều giờ liền, theo SCMP.

Anh cho biết, thu nhập mỗi tháng khoảng 50.000 nhân dân tệ (gần195 triệu đồng). Bố của anh sơ chế nguyên liệu, anh đứng bếp trực tiếp. Anh thừa nhận nhiều khách đến quán cơm rang vì tò mò nhưng điều giữ chân họ ở lại chính là hương vị thơm ngon của món ăn.

Anh chưa tiết lộ kế hoạch tương lai nhưng cho biết đã bắt đầu nhận người muốn học việc.

