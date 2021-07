Nghề kỳ lạ ‘hái ra tiền’ thu hút người trẻ: Giám sát nhắc việc người khác

TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý các đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi quán triệt đảm bảo an toàn cho từng tình nguyện viên và thí sinh trong phòng chống dịch bệnh để có một kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thành công.

TPO - Những trận mưa lớn đã ảnh hưởng tới việc di chuyển của thí sinh, để hỗ trợ các em, những chiến sĩ công an không ngại ngần đón đưa, che dù giúp các em không bị ướt, động viên thí sinh tự tin vượt vũ môn. Đó là những hình ảnh đẹp "tiếp sức mùa thi" năm 2021 của Đoàn công an tỉnh Nghệ An.