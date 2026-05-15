Anh Nguyễn Minh Triết: Tạo điều kiện để sinh viên Hải Phòng tiên phong trong đổi mới

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, phải tạo điều kiện để sinh viên Hải Phòng được góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ của Hội Sinh viên Hải Phòng

Ngày 15/5, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2028 diễn ra phiên trọng thể tại Trường Đại học Hải Phòng.

Tới dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Phạm Văn Lập – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.000 hội viên và hơn 63.000 sinh viên toàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng với 95 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 552 sinh viên đạt danh hiệu cấp thành phố và hơn 3.300 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, diễn ra tại Trường Đại học Hải Phòng. Ảnh: Việt Cường

Hội đã triển khai hơn 300 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 50.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia. Duy trì hiệu quả các chương trình “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”, hiến máu tình nguyện và các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp và hội nhập quốc tế được tổ chức sâu rộng, góp phần xây dựng lớp sinh viên Hải Phòng năng động, sáng tạo, bản lĩnh và tiên phong trong thời kỳ mới.

Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng có 9 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc với hơn 52.000 hội viên, sinh hoạt tại hơn 1.200 chi hội sinh viên và hàng trăm câu lạc bộ, đội, nhóm. Sinh viên thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng.

Đại hội đã thảo luận, xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố trong giai đoạn mới.

Trong chương trình, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028 với 33 anh, chị. Chị Dương Thị Hương Giang - Phó Bí thư Thành Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng, khóa I.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Việt Cường

Chị Dương Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Dương Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I cam kết nguyện đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đổi mới cùng tuổi trẻ thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên thành phố Hải Phòng sau quá trình hợp nhất tổ chức Hội Sinh viên giữa TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố.

Biểu dương và chúc mừng những thành tựu, nỗ lực của các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, anh Nguyễn Minh Triết gợi mở 5 nhóm nội dung trọng tâm để Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tập trung triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Trọng tâm là, từ 2 Hội Sinh viên cấp tỉnh sáp nhập thành một chính thể Hội Sinh viên cấp tỉnh với quy mô, tiềm lực được gia tăng. Đây là giai đoạn cần nhanh chóng gây dựng sự đoàn kết, thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống tổ chức Hội và là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính nền tảng của sự phát triển.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xem đây là giải pháp trung tâm trong xây dựng lớp sinh viên phát triển toàn diện. Cần đổi mới mạnh mẽ cách thức triển khai phong trào theo hướng thực chất, hấp dẫn, gần gũi sinh viên.

Cần cụ thể hóa hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội; xây dựng môi trường học tập số trong sinh viên; nâng cao năng lực số, kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng công nghệ cho cán bộ, hội viên, sinh viên.

Các cấp bộ Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà khoa học và sinh viên. Tạo điều kiện để nhiều hơn nữa các ý tưởng, đề tài, sáng kiến của sinh viên được ươm tạo, hỗ trợ, hiện thực hóa thành sản phẩm, mô hình, giải pháp phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng các chương trình tình nguyện gắn với thực tế, phù hợp năng lực.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa và tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng khóa I.

Cần mạnh dạn nghiên cứu, xây dựng những mô hình, giải pháp mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên mang dấu ấn riêng của đất cảng, một đô thị lớn sau sáp nhập gắn với các lợi thế đặc trưng trên các lĩnh vực, như: công nghiệp, logistics, khoa học công nghệ, văn hóa truyền thống và hội nhập quốc tế.

Phải tạo điều kiện để sinh viên Hải Phòng được tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Tham gia trực tiếp vào công cuộc đổi mới của thành phố, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.