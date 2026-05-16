23 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn miền Trung vào cuộc đua bán kết

TPO - 23 dự án tiêu biểu tranh tài tại vòng bán kết mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo trong nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm bản địa. Cuộc thi không chỉ tiếp sức khởi nghiệp cho người trẻ mà còn góp phần khơi dậy khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình.

Sáng 15/5, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Vòng Bán kết khu vực miền Trung cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026.

Chương trình văn nghệ chào mừng Vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn 2026.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Bùi Thị Oanh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Chính sách của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Nghệ An và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Vòng Bán kết cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội lớn để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo anh Lâm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ là nền tảng của nền kinh tế quốc dân mà còn là không gian giàu tiềm năng cho đổi mới sáng tạo. “Khởi nghiệp trong nông nghiệp chính là con đường để thanh niên làm giàu từ chính mảnh đất mình gắn bó, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển; đồng thời là cách để mỗi người trẻ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tình yêu đất nước thông qua những sản phẩm cụ thể, có giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Tặng hoa cho Ban Giám khảo Vòng Bán kết cuộc thi.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng kỳ vọng từ sân chơi này sẽ xuất hiện nhiều dự án được đầu tư, hỗ trợ để phát triển bền vững, hình thành thế hệ “nông dân - doanh nhân trẻ” năng động, biết ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường quốc tế.

Trong ngày 15/5, 23 dự án tiêu biểu sẽ thuyết trình và phản biện trước Ban Giám khảo.

Năm nay, sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 315 dự án đến từ 33 tỉnh, thành đoàn. Qua vòng sơ loại, 120 dự án xuất sắc được lựa chọn vào vòng bán kết.

Tại khu vực miền Trung, 23 dự án tiêu biểu bước vào phần thi thuyết trình và phản biện trước Ban Giám khảo để chứng minh tính khả thi, hiệu quả cũng như tiềm năng phát triển của mô hình khởi nghiệp.

Thí sinh thuyết trình và trực tiếp đưa sản phẩm giới thiệu với Ban Giám khảo.

Sau vòng bán kết tại các khu vực, Ban giám khảo sẽ chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng cùng các giải Khuyến khích và giải phụ. Ngoài phần thưởng tiền mặt, các dự án đạt giải còn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức hỗ trợ tối đa lên tới 1 tỷ đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.

Các đoàn viên thanh niên, thí sinh chăm chú theo dõi các phần thi.

Bên cạnh phần thi, không gian trưng bày sản phẩm và kết nối đầu tư cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư. Đây được xem là cơ hội để các bạn trẻ quảng bá sản phẩm, mở rộng kết nối, tìm kiếm đối tác và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp từ chính tiềm năng của quê hương mình.

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại cuộc thi.