Giới trẻ

85 năm khăn quàng đỏ thắp lửa tuổi thơ Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 15/5, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, ôn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đội.

Trong không khí xúc động và tự hào, anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, cách đây tròn 85 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh kính yêu, tổ chức Đội Nhi đồng cứu quốc – tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày nay đã chính thức ra đời tại Pác Bó.

Anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Từ mái lán nhỏ nơi núi rừng cách mạng năm xưa, tổ chức Đội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà thân thương của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Đó không chỉ là nơi các em được học tập, vui chơi, rèn luyện mà còn là môi trường nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

“Suốt chặng đường 85 năm vẻ vang, lớp lớp đội viên thiếu niên Việt Nam đã viết nên những trang đẹp của tuổi trẻ bằng lòng dũng cảm, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước”, anh Hà Thái Sơn nhấn mạnh.

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng dự chương trình.

Hòa chung dòng chảy tự hào ấy, thiếu nhi Bắc Ninh – quê hương Kinh Bắc văn hiến và cách mạng luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Từ Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng anh hùng, Hợp tác xã Măng non Phú Mẫn đến những phong trào “Áo lụa tặng bà”, “Trần Quốc Toản”, “Nghìn việc tốt” đã trở thành những dấu ấn đẹp trong lịch sử công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước.

Không chỉ tạo nên những phong trào sôi nổi, tổ chức Đội còn là nơi góp phần hình thành nhân cách cho biết bao thế hệ thiếu nhi. Điều quý giá nhất mà Đội mang lại chính là sự trưởng thành của mỗi đội viên qua từng việc làm nhỏ mỗi ngày.

Các em thiếu nhi tham gia chương trình.

Đó là khi các em biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ. Các em biết sẻ chia với bạn bè, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các em biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và với quê hương đất nước.

Mỗi chiếc khăn quàng đỏ, mỗi giờ sinh hoạt Đội, mỗi việc làm tốt đều âm thầm vun đắp trong các em lòng nhân ái, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Đại biểu dự chương trình.

Từ sự quan tâm ấy, nhiều thế hệ thiếu nhi Bắc Ninh có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện hơn. Các em được tạo môi trường để sáng tạo, trải nghiệm, phát huy năng khiếu và hình thành kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tổ chức Đội không chỉ đồng hành để các em học tập tốt hơn mà còn hướng tới việc bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và ý thức công dân trong thời đại mới.

Diễn đàn trẻ em tại chương trình.

“Chúng tôi mong muốn mỗi em thiếu nhi Bắc Ninh hôm nay không chỉ giàu tri thức mà còn giàu lòng nhân ái, không chỉ biết ước mơ mà còn biết nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực”, anh Hà Thái Sơn chia sẻ.

Theo anh Hà Thái Sơn, các em thiếu nhi hôm nay đang lớn lên trong một đất nước hòa bình, phát triển và đầy cơ hội. Các em chính là chủ nhân tương lai của quê hương Bắc Ninh và của đất nước Việt Nam thân yêu.

Các em thiếu nhi đặt câu hỏi tại chương trình.

“Anh mong rằng mỗi đội viên sẽ luôn tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, sống nhân ái, trách nhiệm và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ đẹp”, anh Hà Thái Sơn nhắn gửi.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh quyết định trao tặng Bằng khen cho 85 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời đề xuất Trung ương khen thưởng 35 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tuyên dương tập thể, cá nhân và trao giải cuộc thi tại chương trình.

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc cho thiếu nhi”, cuộc thi “Đồng diễn sân trường” cấp tỉnh và cuộc thi sáng tác video clip “Măng non Kinh Bắc - Tự hào trang sử quê hương”.

Nguyễn Thắng
#Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh #Truyền thống và phát triển phong trào thiếu nhi Bắc Ninh #Ý nghĩa khăn quàng đỏ và lời dạy của Bác Hồ #Tỉnh Bắc Ninh

