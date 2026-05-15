Anh Trần Đăng Nam tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX

TPO - Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 86 ủy viên. Anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX.

Chiều 15/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tham dự Đại hội có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Cùng sự tham dự của 800 đại biểu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lần thứ IX. Ảnh: Xuân Tùng

Kiến tạo, vươn tầm

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho biết, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã xác định chủ đề cho nhiệm kỳ mới là “Transformation – Kiến tạo chuyển đổi, vươn tầm bứt phá”.

Chủ đề này thể hiện khát vọng và tinh thần chủ động của doanh nhân trẻ trong việc chuyển dịch từ phương thức kinh doanh truyền thống sang tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ; thích ứng liên tục với những biến động bất định của bối cảnh toàn cầu.

Anh Trần Đăng Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại phiên trọng thể, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 86 ủy viên.

Anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Dolphin Sea Air Services Corp, tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX.

Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đi đầu hiện thực hoá Luật Thủ đô, nòng cốt khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội, anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh "Hà Nội không thể phát triển theo tư duy một địa phương lớn, mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển, tư duy mới", anh Đặng Hồng Anh nêu rõ, điều đó đặt ra cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội một sứ mệnh mới.

"Nếu Luật Thủ đô mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô hà nội, thì doanh nhân trẻ Thủ đô phải là lực lượng đi đầu lấp đầy không gian phát triển đó bằng các dự án, mô hình kinh doanh, công nghệ, chuỗi giá trị mới và tinh thần phụng sự mới", anh Hồng Anh nói.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ mới, anh Đặng Hồng Anh đề nghị, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tập trung trở thành kênh tập hợp trí tuệ, góp ý thực chất vào các cơ chế đặc thù của thành phố để chính sách thực sự là đòn bẩy cho doanh nghiệp. Phát triển các câu lạc bộ, liên minh ngành nghề gắn liền với các cực tăng trưởng mới và chuỗi giá trị mũi nhọn của Hà Nội. Tiên phong trong các lĩnh vực mới, gắn liền hoạt động kinh doanh với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh, logistics và công nghiệp văn hóa. Gắn kết chặt chẽ với T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và hỗ trợ các Hội bạn ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Đặng Hồng Anh bày tỏ đồng tình với phương hướng phát triển của Hội trong nhiệm kỳ mới; tin tưởng doanh nhân trẻ Thủ đô sẽ “nghĩ lớn hơn, làm nhanh hơn, kết nối rộng hơn” để đóng góp sâu sắc vào sự phát triển của đất nước.

Anh Đặng Hồng Anh đề nghị, Đại hội nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục đổi tên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội thành Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội.

Việc đổi tên này nhằm thống nhất tên gọi trong hệ thống Hội Doanh nhân trẻ cả nước; khẳng định bản chất, sứ mệnh của tổ chức là kết nối doanh nghiệp, quy tụ bồi dưỡng, nâng tầm và phát huy đội ngũ doanh nhân trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Nguyễn Xuân Lưu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ đô đang triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược, Hà Nội cần đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám cạnh tranh và hội nhập quốc tế". Thành phố kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Lưu đề nghị Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội phát huy vai trò đại diện và thực hiện cơ chế đối thoại định kỳ, chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, tín dụng... để phản ánh kịp thời. Tiên phong trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh; tham gia sâu vào thực thi Luật Thủ đô; xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

Ông Lưu nhấn mạnh, Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp trẻ nghiên cứu, đề xuất các dự án, mô hình hợp tác cụ thể. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về đất đai, vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và thông tin quy hoạch minh bạch để doanh nghiệp phát triển".

Thừa uỷ quyền, anh Bùi Quang Huy trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhận cờ thi đua. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thừa uỷ quyền, anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng. Cũng dịp này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, UBND TP Hà Nội trao tặng cờ thi đua, bằng khen đối với Hội, Thường trực Hội và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.