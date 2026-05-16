Cơ hội gọi vốn quốc tế cho các bạn trẻ khởi nghiệp

TPO - Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026) mở ra cơ hội để các bạn trẻ khởi nghiệp tiếp cận hơn 30 quỹ đầu tư quốc tế, gọi vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp để vươn ra toàn cầu.

Chiều 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026).

Họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Giang Thanh

Được biết, DAVAS 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 27/5 với hàng loạt hoạt động như: gọi vốn cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết nối 1:1 giữa quỹ đầu tư và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Giải DAVAS Champion Golf; Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; Triển lãm và trình diễn công nghệ...

Năm nay, DAVAS thu hút hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ các quốc gia như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines… Nổi bật là các quỹ Quest ventures, Do Ventures, ThinkZone Ventures, Makara Capital… Tổng quy mô vốn quản lý của các quỹ này lên đến hơn 5 tỷ USD

Đặc biệt, bên cạnh việc tạo điều kiện kết nối đầu tư cho khoảng 60 start-up trong nước và quốc tế, Diễn đàn còn tạo điều kiện cho sinh viên gọi vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của mình trong bảng gọi vốn hạt giống.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng Lê Sơn Phong chia sẻ về các điểm nổi bật của DAVAS 2026.

Theo ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, trước khi pitching gọi vốn, các bạn trẻ sẽ được tham gia một khóa đào tạo hỗ trợ. Đây là cơ hội để các nhà khởi nghiệp trẻ giới thiệu, quảng bá dự án, nhận được sự góp ý từ các nhà đầu tư quốc tế để hoàn thiện, phát triển sản phẩm định hướng quốc tế.

"DAVAS 2026 kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là nơi thúc đẩy các cơ hội đầu tư, gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo toàn cầu", ông Phong nói.

Qua 3 năm tổ chức, sự kiện góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến kết nối dòng vốn đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế.

