Gương mặt Kim Đồng gửi lời chào tương lai

TPO - Tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội, nam sinh Cao Phú Quý (13 tuổi) gây ấn tượng bằng bản tự sự âm nhạc về áp lực và khát vọng của thế hệ mới. "Gửi tương lai một lời chào" không chỉ là sáng tác đầu tay của học sinh chuyên ngành Piano này, mà còn được xem là “tuyên ngôn bản lĩnh” của một gương mặt giải thưởng Kim Đồng tiêu biểu.

Khúc tự sự từ những "va vấp" tuổi trưởng thành

Tối 14/5, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thiếu niên Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, sân khấu kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh dường như bùng nổ hơn khi Cao Phú Quý cùng ban nhạc TỰ TEEN xuất hiện.

Nhưng khác với những bản cover sôi động thường thấy, lần này Quý mang đến một điều đặc biệt hơn thế: sáng tác đầu tay mang tên “Gửi tương lai một lời chào”.

Đây không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là câu chuyện tuổi trẻ được kể bằng âm nhạc - nơi một cậu bé bước ra sân khấu với tất cả những va vấp, áp lực, cô đơn và niềm tin của chính mình.

Mang màu sắc Latin pop trẻ trung, ca khúc chất chứa những suy tư rất thật của tuổi mới lớn. Không tô hồng thực tại bằng những lời ca sáo rỗng, Phú Quý chọn cách đối diện với hành trình trưởng thành giữa muôn vàn kỳ vọng.

Cao Phú Quý cùng ban nhạc TỰ TEEN trình diễn ca khúc "Gửi tương lai một lời chào" trên sân khấu kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Ngay từ những câu hát đầu tiên: “Đêm nay lại ngồi bên trang sách dài/ Ngoài kia thành phố vẫn sáng hoài/ Nghĩ đến ước mơ sẽ đến trong tương lai/ Tôi bước tiếp không nghĩ ngần ngại…”, Phú Quý đã phác họa hình ảnh rất đỗi gần gũi của những "công dân nhỏ tuổi" hiện đại: vừa nỗ lực học tập, vừa miệt mài theo đuổi đam mê trong một thế giới chuyển động không ngừng.

Phú Quý chia sẻ, ca khúc này được em ấp ủ và chắp cánh từ những phong trào, hoạt động Đội sôi nổi, đầy ý nghĩa. Điều khiến em tâm đắc nhất ở ca khúc này chính là tinh thần thực tế. Người nghe có thể cảm thấy sự chông chênh qua những ca từ: “Có những lần tưởng mình gục ngã/ Chỉ vì một ánh nhìn vô tâm/ Lớn lên không như ta từng nghĩ/ Không có ai dắt tay qua đường…”.

Phú Quý cũng vinh dự được nhận Giải thưởng Kim Đồng dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

“Đó không còn là tiếng hát của một đứa trẻ đứng ngoài cuộc sống, mà là tiếng lòng của một thiếu niên đang đi qua những vùng nhiễu động của áp lực học tập và sự cô đơn tuổi teen để tìm thấy chính mình”, Phú Quý nói.

Gương mặt Kim Đồng và khát vọng vươn ra biển lớn

Cao Phú Quý là học sinh lớp 8A4 Trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội), đồng thời là học sinh năm thứ 5, hệ chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Em không chỉ nổi bật với thành tích học tập mà còn là một gương mặt nghệ thuật ấn tượng. Quý là ca sĩ nhí hiếm hoi tổ chức live concert riêng khi mới 12 tuổi, ra mắt 2 MV ca nhạc và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế.

Năm 2025, em vinh dự là một trong 500 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X. Mới đây, Phú Quý là 1 trong gần 200 đại biểu thanh thiếu nhi tiêu biểu tham gia chương trình Hành trình đỏ Nghiên cứu học tập, tại Trung Quốc.

Phú Quý nhận Giải thưởng 15/5.

Năm học 2025-2026 được xem là một dấu mốc rực rỡ trong hành trình trưởng thành của Cao Phú Quý. Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cậu học trò của trường THCS Lý Thái Tổ còn liên tiếp ghi dấu ấn với bảng thành tích đáng nể. Trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, Phú Quý xuất sắc giành 3 giải Vàng Piano hệ chuyên nghiệp tại các cuộc thi lớn trong nước và đạt giải Nhì Piano quốc tế - một thành tích đáng tự hào với một nghệ sĩ trẻ tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Cao Phú Quý được trao tặng giải thưởng Kim Đồng - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương dành tặng cho các đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thiếu nhi. Trước đó, Quý cũng được Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội trao tặng Giải thưởng 15/5 cho học sinh tiêu biểu Thủ đô.

