Khánh Hòa xây dựng trung tâm hành chính mới ở phía Tây Nha Trang

Lữ Hồ

TPO - Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa được tổ chức trong tổng thể Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính tỉnh, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.500 người sinh sống vào năm 2040 và trở thành một trung tâm đô thị mới ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới của tỉnh tại phường Nam Nha Trang. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng để hình thành khu trung tâm hành chính mới của tỉnh theo định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 16,68ha tại khu vực dọc đường Phong Châu, thuộc phường Nam Nha Trang. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa được giao làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư của dự án hơn 321 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Phối cảnh Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án bao gồm toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: San nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc, cây xanh và chiếu sáng công cộng. Đây là những hạng mục “đi trước một bước”, tạo mặt bằng và hạ tầng đồng bộ để triển khai hàng loạt công trình quan trọng của tỉnh.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, khu vực này sẽ là nơi xây dựng trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Khánh Hòa như: Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII và nhiều công trình công cộng khác.

Phối cảnh trụ sở làm việc của các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tại trung tâm hành chính mới.

Dự án đã được đưa vào danh mục bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời được UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Hiện Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khởi công dự án trong quý 4/2026.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, khu trung tâm hành chính mới được tổ chức trong tổng thể Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa, gắn với hệ thống cây xanh, công viên và các tiện ích công cộng hiện đại. Khu vực này được định hướng đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.500 người sinh sống năm năm 2040 và trở thành một trung tâm đô thị mới ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang.

#Khánh Hòa #trung tâm hành chính #Nha Trang #dự án đô thị #hạ tầng kỹ thuật #đô thị phía Tây Nha Trang

