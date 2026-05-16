Phát hiện 14 con bò chết dưới gốc cây giữa rừng

TPO - Người dân xã Hướng Lập (Quảng Trị) bàng hoàng phát hiện 14 con bò chết tập trung dưới gốc cây trong tình trạng da cháy xém, sình bụng, nổ mắt... nghi bị sét đánh. Chính quyền địa phương đang rà soát để đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Ngày 16/5, UBND xã Hướng Lập cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất cấp trên hỗ trợ đối với các hộ dân có bò nghi bị sét đánh chết.

14 con bò chết sình bụng dưới gốc cây.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15/5, ông Hồ Văn Trung (trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hướng Lập phối hợp cùng Đồn Biên phòng Hướng Lập và Công an xã đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đàn bò nhiều khả năng đã chết từ ngày 12/5 - thời điểm địa phương xuất hiện mưa lớn kèm giông sét.

Khi được phát hiện, các con bò nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau khoảng 1-2m. Nhiều con trong tình trạng sình bụng, nổ mắt, phần da bị cháy xém. Xung quanh hiện trường còn có nhiều cây cối mang dấu vết cháy sém do sét đánh.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do sét đánh khiến đàn bò chết hàng loạt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Được biết, 14 con bò trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Sau vụ việc, các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy, khử trùng số bò chết theo đúng quy định nhằm phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời tiếp tục xem xét phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại.