Phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động phòng khám chui ở Nghệ An

TPO - Vi phạm các quy định trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, một phòng khám tại phường Vinh Phú (Nghệ An) bị xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND phường Vinh Phú (Nghệ An) cho biết, đã ban hành Quyết định số 1054 xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh HT tại số 112B đường Tuệ Tĩnh.

Theo quyết định xử phạt, chủ cơ sở là bà L.T.Q (trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện các dịch vụ can thiệp thẩm mỹ như cắt mí, trẻ hóa bọng mắt bằng phương pháp điện di dù không phải là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tương ứng.

Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Cơ sở HT bị phạt 50 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng.

Với hai hành vi vi phạm trên, UBND phường Vinh Phú xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng, mỗi hành vi bị phạt 25 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở HT bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng.

Theo hồ sơ vụ việc, các vi phạm được phát hiện qua đợt kiểm tra của đoàn liên ngành về hành nghề y, dược ngoài công lập, mỹ phẩm, thiết bị y tế và các loại hình dịch vụ y tế khác trên địa bàn phường năm 2026.

Trước đó, cơ sở này từng bị phản ánh có dấu hiệu “móc túi” khách hàng. Một nữ khách hàng sau khi thấy quảng cáo điều trị hôi nách giá 499.000 đồng trên mạng xã hội đã đến sử dụng dịch vụ nhưng sau đó phải chi gần 62 triệu đồng cho nhiều hạng mục phát sinh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng vẫn bố trí 9 giường dịch vụ, có dấu hiệu sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc cùng nhiều vi phạm khác. Sau đó, UBND phường Vinh Phú đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý theo quy định.