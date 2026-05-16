Hơn 10 tỷ đồng từ VNVC 'tiếp sức' Đặc khu Côn Đảo nâng cao năng lực y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe toàn quân dân

Sáng 16/5/2026, tại Đặc khu Côn Đảo - TP.HCM, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng Gói hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng gồm tiêm miễn phí vắc xin cúm cho toàn quân, dân trong 3 năm; đầu tư kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ chuyển giao quy trình bảo quản, sử dụng vắc xin an toàn và ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thiết yếu cho địa bàn biển đảo chiến lược của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Hoạt động của VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công - tư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển y tế dự phòng hiện đại, chủ động, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chú trọng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng vắc xin.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hướng đến xây dựng Côn Đảo trở thành đặc khu phát triển bền vững về y tế, giáo dục và môi trường.

“Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho Côn Đảo”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Phan Trọng Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo chia sẻ, địa phương còn nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, cán bộ, chiến sĩ và du khách ngày càng tăng. “Việc VNVC trao tặng kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP và triển khai tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, tăng khả năng bảo quản, dự trữ vắc xin và chủ động ứng phó dịch bệnh cho địa phương”, ông Hiền nhấn mạnh.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo, đồng thời hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn GSP chuẩn quốc tế và theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, để cán bộ y tế địa phương làm chủ công nghệ, quy trình bảo quản vắc xin cũng như sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vắc xin số lượng lớn trong nhiều năm liên tiếp.

Đông đảo người dân và chiến sĩ quan tâm, có mặt tại chương trình để đón nhận món quà sức khỏe từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Minh Trung

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều mỗi năm. Các vắc xin này sẽ được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên tại Côn Đảo do VNVC trao tặng.

VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin thế hệ mới, vắc xin khan hiếm phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh của quân và dân Côn Đảo để kịp thời phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho số lượng ngày càng lớn du khách đến với vùng đảo thiêng liêng và tươi đẹp này.

Từ 7h sáng, đông đảo người dân trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có mặt chờ khám và tiêm vắc xin. Ảnh: Minh Trung

Có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) - cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống trên đảo không giấu được xúc động khi lần đầu được tiêm vắc xin cúm miễn phí ngay tại nơi mình gắn bó suốt hơn nửa cuộc đời. Nhiều năm qua, tuổi cao, bệnh nền và những di chứng từ thời bị giam cầm khiến ông thường xuyên đau yếu, nhưng việc vào đất liền tiêm ngừa luôn rất khó khăn và tốn kém.

“VNVC mang vắc xin ra tận đảo cho người dân tiêm miễn phí là điều rất ý nghĩa với chúng tôi, nhất là người già, người bệnh. Nếu sau này người dân Côn Đảo được tiêm đầy đủ các loại vắc xin ngay tại đảo thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn”, ông Viên xúc động chia sẻ.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) cùng vợ đến tiêm vắc xin từ sáng sớm, ông cũng là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Cũng trong buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - thành viên cùng hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe với VNVC - cũng trao tặng xe điện trị giá 500 triệu đồng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo), góp phần tăng cường điều kiện vận hành, phục vụ công tác chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa tại vùng biển đảo giàu ý nghĩa lịch sử của Tổ quốc.