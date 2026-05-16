Người đàn ông hoảng loạn khi hũ mỹ phẩm chui tọt vào trực tràng

TPO - Các bác sĩ vừa can thiệp, gắp một hũ mỹ phẩm bằng nhựa ra khỏi trực tràng cho một nam bệnh nhân ở Đồng Tháp.

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng hậu môn - trực tràng, bụng dưới. Người bệnh tỏ ra vô cùng lo lắng, hoảng loạn và e ngại, né tránh chia sẻ nguyên nhân với các y bác sĩ. Sau đó, bệnh nhân mới tiết lộ, do tò mò nên đã tự ý đưa một vật thể lạ vào hậu môn. Sau đó, vật thể này bị tụt sâu vào bên trong, không thể tự lấy ra được, buộc người nhà phải đưa đi cấp cứu.

Hũ mỹ phẩm bằng nhựa được lấy ra.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận dị vật nằm sâu trong trực tràng khoảng 5cm, dị vật có kích thước lớn, nguy cơ tổn thương rách, thủng trực tràng rất cao.

Do đó, các bác sĩ tiến hành can thiệp qua đường hậu môn. Rất may, ca can thiệp thành công gắp được dị vật ra ngoài không cần phải phẫu thuật mở bụng.



Dị vật được lấy ra là một hũ mỹ phẩm bằng nhựa cứng, kích thước khoảng 3x4x5cm, còn nguyên nắp.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Danh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cảnh báo, các dị vật dạng hũ, lọ có bề mặt trơn láng, khi vào hậu môn rất nguy hiểm, có xu hướng hút vật thể vào sâu hơn.

Nhiều trường hợp vì tâm lý e ngại, xấu hổ đã tự dùng tay hoặc dụng cụ để móc, kéo dị vật tại nhà, dễ gây rách trực tràng, chảy máu ồ ạt hoặc thủng ruột đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Do đó, trong các trường hợp này, người bị cần được đưa tới ngay cơ sở y tế để được can thiệp.