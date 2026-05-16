Mỹ và Israel có thể nối lại cuộc tấn công vào Iran ngay trong tuần tới

TPO - Theo tờ New York Times, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho khả năng Chiến dịch Epic Fury - vốn đã bị tạm dừng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn vào tháng trước - sẽ được nối lại trong những ngày tới, thậm chí dưới một tên gọi mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở về từ Trung Quốc hôm 15/5, và phải đối mặt với những quyết định quan trọng về Iran, khi các phụ tá hàng đầu của ông được cho là đã soạn thảo kế hoạch quay trở lại các cuộc tấn công quân sự.

Các phụ tá cho biết, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo. Giới chức từ các quốc gia liên quan đã cố gắng dàn xếp một thỏa thuận nhằm thúc đẩy Iran mở lại eo biển Hormuz và cho phép ông Trump tuyên bố chiến thắng, đồng thời thuyết phục cử tri Mỹ còn hoài nghi rằng cuộc tấn công quân sự tốn kém vào Iran là một thành công.

Nhưng ông Trump đã nhắc lại với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau khi rời Bắc Kinh, rằng đề nghị hòa bình mới nhất của Iran là không thể chấp nhận được.

“Tôi đã xem xét nó, và nếu tôi không thích câu đầu tiên, tôi sẽ bỏ nó ngay lập tức”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận về Iran với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng ông không yêu cầu Bắc Kinh gây áp lực lên Iran.

Trước đó, kênh truyền hình NBC News đưa tin, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch mới ở Iran là Chiến dịch Sledgehammer nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, thay thế cho Chiến dịch Epic Fury.

Các lựa chọn mà ông Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran, và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân của Iran. Vài trăm binh sĩ đặc nhiệm đã có mặt trong khu vực, dường như nhằm phục vụ mục đích này. Tuy nhiên, một chiến dịch như vậy sẽ cần hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ và tiềm ẩn rủi ro thương vong đáng kể.

Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là đang xem xét việc kiểm soát đảo Kharg - một trung tâm quan trọng để xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Hai quan chức Trung Đông cho biết, Mỹ và Israel đang tiến hành những bước chuẩn bị gắt gao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành, cho thấy có khả năng nối lại các cuộc tấn công ngay trong tuần tới.

Chính quyền Mỹ, Israel và Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.