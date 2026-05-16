Cần Thơ bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân

TPO - Ngày 16/5, chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân bắt đầu triển khai tại Cần Thơ. Đợt 1 sẽ khám cho người lớn tuổi và phụ nữ, đợt 2 tập trung vào trẻ em và học sinh.

Chương trình thí điểm đợt 1 diễn ra đồng loạt trong hai ngày 16 - 17/5 tại 4 địa điểm khám miễn phí, ở xã Nhơn Ái, xã Long Phú, xã Tân Hòa và phường Long Bình. Dự kiến, khoảng 1.000 người được khám sàng lọc đợt này. Ngày 24/5, chương trình sẽ triển khai khám cho gần 300 người tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ cơ sở 2.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ động viên, thăm hỏi người dân tại buổi khám bệnh.

Tại các điểm lưu động, người dân được thăm khám toàn diện từ nội - ngoại khoa, da liễu, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng đến các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm máu, tầm soát ung thư...

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, đã huy động tối đa lực lượng thầy thuốc giỏi và máy móc hiện đại từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, cơ sở xét nghiệm chủ lực của địa phương về cơ sở để khám miễn phí đợt này. Qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi, trả kết quả nhanh chóng, chính xác cho người dân.

Về nguồn lực thực hiện, Sở y tế TP Cần Thơ huy động từ nhiều nguồn, gồm ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa.

Sau chiến dịch thí điểm dành cho người lớn tuổi và phụ nữ đợt này, Sở Y tế TP. Cần Thơ sẽ triển khai tiếp đợt 2 tập trung vào trẻ em và học sinh. Trong đó, trẻ dưới 24 tháng tuổi sẽ được khám lồng ghép vào các đợt tiêm chủng tại trạm y tế; học sinh từ 24 tháng đến 18 tuổi sẽ được lập kế hoạch thăm khám trực tiếp ngay tại trường học.​

Người dân được khám bệnh miễn phí

Chương trình thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để TP Cần Thơ từng bước mở rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn địa bàn trong thời gian tới. Tiến tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục và công bằng.