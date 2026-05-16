Đề xuất tạm đóng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm

TPO - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công mở rộng tuyến.

Ngày 16/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ ban đêm.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang trong quá trình nâng cấp.

Trước đó ngày 10/5, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 17h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/5/2026. Phạm vi tạm dừng áp dụng trên toàn tuyến cao tốc này.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hiện tuyến cao tốc này đang trong quá trình vừa khai thác, vừa tổ chức thi công mở rộng nên điều kiện lưu thông, mặt đường và phương án tổ chức giao thông liên tục thay đổi so với trạng thái vận hành bình thường. Việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài nguy cơ mất an toàn cho phương tiện, việc thi công trong điều kiện ban đêm còn gây nhiều rủi ro đối với lực lượng thi công, điều tiết giao thông và các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến.

Cơ quan chức năng nhận định, nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp cận hiện trường và phân luồng giao thông thay thế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ lực lượng, hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và phương án phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tạm dừng khai thác.

Việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông khi cao tốc này đang trong quá trình nâng cấp.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công chấp hành nghiêm phương án tổ chức giao thông, không để phương tiện đi vào tuyến trong thời gian tạm dừng và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông.