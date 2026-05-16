Mưa dông sẽ xuất hiện liên tiếp ở miền Bắc

TPO - Trong hai ngày 17-18/5, miền Bắc có mưa dông rải rác. Từ khoảng đêm 18-22/5, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo các loại hình thiên tai như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là khu vực vùng núi.

Từ trưa nay (16/5), một số khu vực ở miền Bắc, gồm Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện các ổ mây dông, gây mưa rào rải rác kèm dông sét cục bộ.

Dự báo chiều tối và đêm 16/5, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Trong hai ngày 17-18/5, miền Bắc tiếp tục hình thái trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác theo đợt, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to.

Từ đêm 18/5, mưa gia tăng ở miền Bắc. Thời gian từ đêm 18/5 đến ngày 22/5, khu vực này có mưa vừa, mưa to đến rất to, cao điểm mưa dự báo tập trung từ ngày 20-22/5. Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang và khu vực Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có thể xuất hiện mưa rất to kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây cũng là những địa phương đã hứng chịu hiều đợt mưa lớn kèm mưa đá, gió giật mạnh trong hai tháng giao mùa vừa qua.

Dự báo khoảng ngày 23/5, mưa chấm dứt, miền Bắc bắt đầu nắng nóng trở lại.

Những ngày tới, miền Bắc mưa nhiều.

Sau chuỗi ngày dài oi nóng, ít mưa, từ tối qua đến sáng nay, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/5 đến 8 giờ ngày 16/5 có nơi trên 100mm như Bảo Lâm (Lâm Đồng) 135.2mm, Bom Bo (Đồng Nai) 112.2mm.

Dự báo chiều và đêm 16/5, Tây Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/5, Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chiều tối các ngày từ 17-22/5, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông rải rác, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 22/5, nắng nóng diện rộng có thể quay trở lại khu vực miền Trung.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa với hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua giảm dần.