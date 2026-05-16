Xe bồn chở xăng vượt ẩu gây tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai

TPO - Cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xe bồn chở xăng vượt ẩu gây tai nạn ở quốc lộ 14 đoạn qua xã Bù Đăng.

Theo thông tin người dân, khoảng 11h, ngày 16/5, xe bồn chở xăng biển số TP HCM chạy trên quốc lộ 14 theo hướng TP HCM đi Lâm Đồng. Khi đến khu vực thôn Thọ Sơn, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai, tài xế cho xe lấn làn vượt phương tiện phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Cùng lúc, hai xe tải chạy chiều ngược lại vào khúc cua, phát hiện xe bồn nên đánh lái sang làn xe máy để tránh nhưng không kịp, dẫn đến va chạm liên hoàn. Trước đó, cùng vị trí này, một xe container đông lạnh lao xuống mương.

Cú tông mạnh làm cabin hai xe tải biến dạng, các tài xế mắc kẹt trong xe. Người dân cùng tài xế đi đường phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, trong đó một người bị gãy chân. Các nạn nhân đã được đưa đến trung tâm y tế Bù Đăng để sơ cứu, điều trị.

Vụ tai nạn khiến đầu xe tải va chạm bị biến dạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 14 ùn tắc kéo dài nhiều km. Khoảng 30 phút lực lượng địa phương và CSGT có mặt điều tiết giao thông.

Đến đầu giờ chiều giao thông đã lưu thông trở lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.