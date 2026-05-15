Clip: Tránh xe điện đi ẩu, ô tô đâm trực diện xe khác

TPO - Vụ va chạm giao thông xảy ra hôm 14/5 tại Quảng Ninh, xuất phát từ hành vi chuyển làn bất cẩn của người điều khiển xe máy điện.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình, cô gái điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, một tay sử dụng điện thoại đã bất ngờ tạt đầu ô tô đang lưu thông ngay phía sau để chuyển làn sang trái.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế không phanh dừng xe mà đánh lái gấp sang làn đường ngược chiều để tránh va chạm.

Tuy nhiên, khi tài xế ô tô vừa lấy lái để trở lại đúng làn đường, có một xe máy lao tới. Do khoảng cách giữa xe máy và ô tô lúc này là quá gần nên đã dẫn tới va chạm trực diện. Cú đâm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị hất văng lên kính lái, hiện vẫn chưa rõ tình trạng thương vong của các nạn nhân.