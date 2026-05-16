Tòa án ra thông cáo về phiên xét xử Đào Minh Quân, Phạm Lisa và đồng phạm

TPO - Liên quan phiên tòa xét xử vụ án Đào Minh Quân và các đồng phạm vào ngày 14/5, TAND TPHCM vừa ra thông cáo khẳng định Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu, thành lập và chỉ đạo hoạt động của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Thông cáo của TAND TPHCM cũng thông tin thêm rằng, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án. Đào Minh Quân và đồng phạm bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 113; Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2025.

Một góc phòng xử án ngày 14/5.

Theo TAND TPHCM, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, HĐXX nhận định: Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu, thành lập và chỉ đạo hoạt động của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Đào Minh Quân cùng với đồng phạm là đối tượng Phạm Lisa ở nước ngoài đã trực tiếp thành lập, chỉ đạo các nhóm khủng bố trong nước thực hiện chế tạo, sử dụng thiết bị nổ tự chế, bom xăng, bom ga để thực hiện 3 cuộc đốt phá, đặt bom khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, kho tạm giữ phương tiện của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ) và Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) gây thiệt hại về tài sản và hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra các đối tượng Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ, Huỳnh Thị Thắm, hiện đang ở nước ngoài là các đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã có hành vi lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia tổ chức khủng bố; đối tượng Hà Xuân Nghiêm là người tham gia thực hiện hành vi khủng bố theo chỉ đạo của Phạm Lisa. Hiện các đối tượng này đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Cũng theo TAND TPHCM, với chiêu bài, thủ đoạn hứa hẹn được cho lợi ích vật chất như cấp đất, cấp nhà, tặng tiền, giao những chức vụ quan trọng trong chính quyền... Đào Minh Quân cùng các đồng phạm ở nước ngoài đã lôi kéo, dụ dỗ các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, Nguyễn Quang Đính, Trần Thị Hồng Duyên, Hoàng Thông, Hà Trường Xuân, Nguyễn Văn Trung, Phạm Hoàng, Nguyễn Ngọc Khoa, Vương Văn Hồng Nam, Nguyễn Viết Tú, Trịnh Bá Hạnh, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thị Hường, Huỳnh Nhật Phương, Trần Thị Kim Hòa, Nguyễn Ngọc Châu, Bùi Thị Ánh Ngọc, Hoàng Chí Tiên là các đối tượng ở trong nước tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Các đối tượng nêu trên đã được cấp bí số, bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ để hoạt động lôi kéo thêm nhiều người tham gia tổ chức, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”; in truyền đơn, làm cờ ba sọc để phát tán, chuẩn bị các hoạt động biểu tình; soạn thảo, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc chế độ Xã hội chủ nghĩa, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, kêu gọi lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thay thế bằng chế độ “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” do Đào Minh Quân làm tổng thống.

HĐXX TAND TPHCM xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến khách thể quan trọng nhất là an ninh quốc gia được pháp luật bảo vệ, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm mới đảm bảo tính răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Sau khi thảo luận và nghị án, căn cứ tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

Mức án của các bị cáo:

1.Đào Minh Quân tù chung thân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; Tù chung thân về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chịu là tù chung thân.

2. Phạm Lisa tù chung thân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

3. Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”:

4. Huỳnh Thị Thắm 20 năm tù.

5. Đào Kim Quang 20 năm tù.

6. Lâm Ái Huệ 20 năm tù.

7. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 14 năm tù.

8. Nguyễn Quang Đính 12 năm tù.

9. Trần Thị Hồng Duyên 12 năm tù.

10. Hoàng Thông 10 năm tù.

11. Hà Trường Xuân 10 năm tù.

12. Nguyễn Văn Trung 7 năm tù.

13. Phạm Hoàng 7 năm tù.

14. Nguyễn Ngọc Khoa 6 năm tù.

15. Vương Văn Hồng Nam 6 năm tù.

16. Nguyễn Viết Tú 6 năm tù.

17. Trịnh Bá Hạnh 7 năm tù.

18. Nguyễn Xuân Bình 5 năm tù.

19. Nguyễn Thị Hường 5 năm tù.

20. Huỳnh Nhật Phương 5 năm tù.

21. Trần Thị Kim Hoà 5 năm tù.

22. Nguyễn Ngọc Châu 5 năm tù.

23. Bùi Thị Ánh Ngọc 5 năm tù.

24. Hoàng Chí Tiên 3 năm tù.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX còn áp dụng Điều 122 Bộ luật hình sự phạt quản chế các bị cáo tại địa phương trong thời hạn từ 2 đến 5 năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù; kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tài khoản, trang mạng phát tán các tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, kích động, xúi giục, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.