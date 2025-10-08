Bắt 'Trưởng ban điều hành' của tổ chức phản động ở Đắk Lắk

TPO - Đối tượng Y Nuen Ayŭn được bầu làm “Trưởng ban điều hành” tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Y Nuen Ayŭn (SN 1967, trú buôn Puăn B, xã Ea Phê, Đắk Lắk) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Y Nuen Ayŭn. Ảnh Công an Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, đối tượng Y Nuen Ayŭn tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đến năm 2021, đối tượng Y Nuen Ayŭn được bầu làm “Trưởng ban điều hành” tổ chức này. Đối tượng đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt “Tin lành đấng Christ”.

Đối tượng Y Nuen Ayŭn tham gia họp, “sinh hoạt tôn giáo” trực tuyến, “tổ chức cầu nguyện” với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất nhằm tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân. Đối tượng này đã tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Dù cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, răn đe nhưng Y Nuen Ayŭn vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật. Đối tượng tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do phản động, FULRO lưu vong chỉ đạo, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1963, trú tổ dân phố Hợp Thành 4, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn (giữa). Ảnh Công an Đắk Lắk.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay TP Đà Nẵng) tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Năm 2011, đối tượng tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nay TP Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi truyền đưa thông tin chống phá Nhà nước.

Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, răn đe, song với tư tưởng cực đoan, phản động, từ đầu năm 2025 đến nay, đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp nhiều video, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.