Sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Tình trạng sạt lở đất tại vị trí móng cột điện số 305 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Đoan Hùng (Phú Thọ) khiến người dân địa phương lo lắng.
Địa hình khu vực là sườn đồi dốc, đất tơi xốp sau quá trình thi công khiến nguy cơ sạt trượt gia tăng khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Người dân sống gần khu vực này cho biết, mỗi trận mưa lớn, đất đá lại tiếp tục trôi xuống phía dưới, nhiều điểm sạt lở ngày càng ăn sâu về phía móng cột điện.
Hệ thống khung dầm chống sạt lở mái taluy mới dừng lại ở bước đan thép, chưa đổ bê tông bảo vệ, hiện đã hoen gỉ.
Các bao xi măng này đã bị rách, ngấm nước mưa lâu ngày khiến xi măng bên trong đóng rắn thành từng cục lớn.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.
Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh (cũ) gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỉ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện 1 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường. Dự án được tổ chức khánh thành vào tháng 10/2025.
Đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài là 41,06 km, có 94 vị trí móng cột điện (từ VT275 đến VT369), đi qua 03 huyện (cũ) là Đoan Hùng, Thanh Ba và Phù Ninh.