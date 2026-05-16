Xã hội

Sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Đức Anh

TPO - Tình trạng sạt lở đất tại vị trí móng cột điện số 305 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Đoan Hùng (Phú Thọ) khiến người dân địa phương lo lắng.

Clip cận cảnh sạt lở chân cột điện đường dây 500Kv Lào Cai - Vĩnh Yên
Tình trạng sạt lở đất tại vị trí móng cột điện số 305 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên﻿ trên địa bàn xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đang khiến người dân địa phương lo lắng khi nhiều mảng taluy bị khoét sâu, đất đá trôi tụ quanh chân móng cột﻿, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
Đất bị xói thành các rãnh sâu do dòng chảy của nước mưa từ trên đỉnh dốc đổ xuống. Nhiều mảng đất sụt xuống lộ ra những khối đất đá bở rời. Vệt sạt lở có xu hướng khoét rỗng vào sát phần bệ móng bê tông của cột điện. Các trận mưa tiếp theo có thể gây sạt lở hàm ếch, làm mất chân đế chịu lực và dẫn đến nguy cơ nghiêng, đổ cột.
Khu vực dưới chân cột điện xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài﻿, mặt đất bị xé rãnh sâu do nước mưa xói lở. Phần taluy quanh móng cột bị đào khoét nham nhở, mảng đất lớn sụt trượt tạo thành các rãnh sâu sát chân móng bê tông.
Địa hình khu vực là sườn đồi dốc, đất tơi xốp sau quá trình thi công khiến nguy cơ sạt trượt gia tăng khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Người dân sống gần khu vực này cho biết, mỗi trận mưa lớn, đất đá lại tiếp tục trôi xuống phía dưới, nhiều điểm sạt lở ngày càng ăn sâu về phía móng cột điện.
Theo phản ánh của người dân, hiện tượng sạt lở﻿ tại khu vực này đã xuất hiện từ khoảng tháng 7/2025.
Hệ thống khung dầm chống sạt lở mái taluy mới dừng lại ở bước đan thép, chưa đổ bê tông bảo vệ, hiện đã hoen gỉ.
Các bao xi măng này đã bị rách, ngấm nước mưa lâu ngày khiến xi măng bên trong đóng rắn thành từng cục lớn.
Phần taluy đang được gia cố.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến khoảng hơn 3.000m2 đất lúa của người dân Khu 1 Ngọc Quan (xã Đoan Hùng)﻿.
﻿Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo xã Đoan Hùng cho hay, sau khi người dân phản ánh, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến tình trạng sạt lở đất tại khu vực chân móng cột điện số 305; đánh giá mức độ ảnh hưởng tới công trình và khu dân cư lân cận.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh (cũ) gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỉ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện 1 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường. Dự án được tổ chức khánh thành vào tháng 10/2025.

Đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài là 41,06 km, có 94 vị trí móng cột điện (từ VT275 đến VT369), đi qua 03 huyện (cũ) là Đoan Hùng, Thanh Ba và Phù Ninh.

