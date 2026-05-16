Sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh (cũ) gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỉ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện 1 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường. Dự án được tổ chức khánh thành vào tháng 10/2025.

Đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài là 41,06 km, có 94 vị trí móng cột điện (từ VT275 đến VT369), đi qua 03 huyện (cũ) là Đoan Hùng, Thanh Ba và Phù Ninh.