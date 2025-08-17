Sẵn sàng đón điện từ Tây Bắc 'xuống núi'

TPO - Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đang lắp đặt những thiết bị cuối cùng, thực hiện các bước nghiệm thu, chờ ngày đón điện “xuống núi” qua đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên để cấp cho TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ.
Trong đó, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên gom tất cả điện từ thủy điện nhỏ của Tây Bắc để truyền tải lên lưới điện quốc gia. Trạm Vĩnh Yên trở thành “trái tim” tiếp nhận toàn bộ điện đó để phân phối, điều tiết ổn định công suất lưới cho các tỉnh phía Bắc, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế các tỉnh phía Bắc.
Để đảm bảo tiến độ, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc hết sức mình. Công nhân không quản nắng nóng, mưa rào, còn kỹ sư, cán bộ quản lý lên kế hoạch chi tiết phù hợp với từng cấp độ thời tiết, tranh thủ thời gian làm việc đưa công trình về đích.
"Trước khi đóng điện vào ngày 19/8, tất cả thiết bị phải được đảm bảo không có bất kỳ một sai sót nào. Như hệ thống cầu dao cắt, đóng điện phải được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo khi đóng, cắt điện một cách an toàn nhất; chỉ một sơ suất có thể kéo theo một loạt hệ”, anh Nguyễn Hải Hà, Trực chính trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên chia sẻ.
10 kỹ sư Công ty Truyền tải 1, đang nghiệm thu, check hệ thống rơ le bảo vệ lưới điện. Anh Nguyễn Hải Hà cho hay rơ le bảo vệ lưới điện có nhiệm vụ tối quan trọng để bảo vệ an toàn lưới điện. Khi có sự cố trên đường dây, tránh xảy ra tai nạn hoặc đứt dây, rơ le sẽ tự động ngắt điện và khi xét thấy hệ thống đảm bảo an toàn, nó tự động đóng điện.
Trạm 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA; xây dựng các ngăn xuất tuyến 500kV và 220kV.