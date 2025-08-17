Sẵn sàng đón điện từ Tây Bắc 'xuống núi'

TPO - Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đang lắp đặt những thiết bị cuối cùng, thực hiện các bước nghiệm thu, chờ ngày đón điện “xuống núi” qua đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên để cấp cho TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ.