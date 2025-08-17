Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sẵn sàng đón điện từ Tây Bắc 'xuống núi'

Viết Hà Viết Hà

TPO - Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đang lắp đặt những thiết bị cuối cùng, thực hiện các bước nghiệm thu, chờ ngày đón điện “xuống núi” qua đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên để cấp cho TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ.

tp-1.jpg
Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên phục vụ 2 lưới truyền tải 500kV và 220kV. Đối với lưới truyền tải 500kV có 6 đường dây: 2 đường dây Lào Cai - Vĩnh Yên, 2 đường dây Hiệp Hòa - Vĩnh Yên, 1 đường dây Sơn La - Vĩnh Yên, 1 đường dây Việt Trì - Vĩnh Yên. 6 đường dây này mục đích khép vòng lưới điện 500kV﻿, góp phần truyền tải điện an toàn, ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng cho các tỉnh phía Bắc.
tp-11.jpg
tp-2.jpg
Trong đó, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên gom tất cả điện từ thủy điện nhỏ của Tây Bắc để truyền tải lên lưới điện quốc gia. Trạm Vĩnh Yên trở thành “trái tim” tiếp nhận toàn bộ điện đó để phân phối, điều tiết ổn định công suất lưới cho các tỉnh phía Bắc, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế các tỉnh phía Bắc.
5-1513.jpg
Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên được thi công, hoàn thành các hạng mục trong thời gian 6 tháng, đây được xem là kỳ tích trong thi công công trình trọng điểm﻿. 23h21 phút ngày 21/7, dự án đã đóng điện kỹ thuật thành công.
tp-9.jpg
tp-10.jpg
Để đảm bảo tiến độ, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc hết sức mình. Công nhân không quản nắng nóng, mưa rào, còn kỹ sư, cán bộ quản lý lên kế hoạch chi tiết phù hợp với từng cấp độ thời tiết, tranh thủ thời gian làm việc đưa công trình về đích.
tp-13.jpg
Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đã “về đích”, nhưng từ nay đến thời điểm 19/8 (đóng điện toàn tuyến), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia﻿ tiếp tục tăng cường một số đơn vị truyền tải ở các vùng về đây thực hiện công tác nghiệm thu toàn diện dự án.
tp-13.jpg
tp-14.jpg
Xây dựng trạm biến áp trong một thời gian ngắn là áp lực khủng khiếp, nhưng đến công đoạn chuẩn bị đón dòng điện từ các hướng về, công tác nghiệm thu﻿, kiểm tra kỹ thuật áp lực không kém.
tp-6.jpg
tp-7.jpg
"Trước khi đóng điện vào ngày 19/8, tất cả thiết bị phải được đảm bảo không có bất kỳ một sai sót nào. Như hệ thống cầu dao cắt, đóng điện phải được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo khi đóng, cắt điện một cách an toàn nhất; chỉ một sơ suất có thể kéo theo một loạt hệ”, anh Nguyễn Hải Hà, Trực chính trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên chia sẻ.
tp-3.jpg
Các thiết bị phải được kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành trạm biến áp.
tp-16.jpg
tp-8.jpg
10 kỹ sư Công ty Truyền tải 1, đang nghiệm thu, check hệ thống rơ le bảo vệ lưới điện. Anh Nguyễn Hải Hà cho hay rơ le bảo vệ lưới điện có nhiệm vụ tối quan trọng để bảo vệ an toàn lưới điện. Khi có sự cố trên đường dây, tránh xảy ra tai nạn hoặc đứt dây, rơ le sẽ tự động ngắt điện và khi xét thấy hệ thống đảm bảo an toàn, nó tự động đóng điện.

Trạm 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA; xây dựng các ngăn xuất tuyến 500kV và 220kV.

Viết Hà Viết Hà
#Hình ảnh Trạm biến áp 500kV #đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên #Tây Bắc #thủy điện nhỏ #trạm biên áp

