Tổng giám đốc EVN động viên người lao động EVNNPT thi công đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Ngày 7/8/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên người lao động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tham gia thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cùng đi với đoàn công tác về phía EVNNPT có ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn, cùng lãnh đạo các công ty truyền tải điện đang trực tiếp hỗ trợ thi công dự án.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên do EVN làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 230 km, gồm 468 vị trí móng cột và 242 khoảng néo. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lớn, trong khi thời gian thi công rất gấp rút. Quá trình triển khai lại gặp nhiều trở ngại do thời tiết mưa lũ, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung.

Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của EVN, ngay từ cuối tháng 7/2025, EVNNPT đã khẩn trương điều động các tổ, đội thi công gồm kỹ sư và công nhân từ các Công ty Truyền tải điện 1, 2 và 3 để tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà động viên người lao động Công ty Truyền tải điện 1 tham gia dựng cột vị trí 105 Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Trong chuyến công tác, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho người lao động thuộc: Công ty Truyền tải điện 1 tại vị trí dựng cột số 105; Công ty Truyền tải điện 2 tại vị trí số 106; Công ty Truyền tải điện 3 tại vị trí số 142.

Tại hiện trường, Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sự chủ động của EVNNPT cùng các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thi công ngay sau khi nhận chỉ đạo. Với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" và khẩu hiệu "vượt nắng, thắng mưa", toàn thể cán bộ, công nhân viên đã thể hiện quyết tâm cao độ, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác nghe lãnh đạo EVNNPT báo cáo về tình hình triển khai công việc tại hiện trường

Lãnh đạo EVN nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược trong việc đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc. Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoàn thành và đóng điện trong thời gian ngắn, trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp và thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa giông bất chợt. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, triển khai đồng bộ các hạng mục, đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.

Đặc biệt, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị thi công phải chú trọng tuyệt đối đến công tác an toàn lao động và thiết bị, đồng thời thực hiện hiệu quả từng phần việc theo đúng vị trí nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo chuyên môn và tổ chức công đoàn cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời để người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Đức Hùng đề nghị Công đoàn EVNNPT cùng các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ đoàn viên, người lao động; đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà động viên người lao động Công ty Truyền tải điện 3 tham gia dựng cột vị trí 142 Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Đại diện các đơn vị đang thi công bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và EVNNPT đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động tại công trường. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để toàn bộ cán bộ, công nhân nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành phần việc được giao đúng tiến độ.

Các đơn vị cũng khẳng định, đã nhận thức rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, các tổ đội đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản thi công chi tiết, lường trước mọi khó khăn, sẵn sàng triển khai hiệu quả các hạng mục theo kế hoạch.

Sự động viên kịp thời từ lãnh đạo EVN không chỉ là nguồn khích lệ về tinh thần mà còn tiếp thêm niềm tin để đội ngũ thi công vượt qua thử thách, hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà động viên người lao động Công ty Truyền tải điện 2 tham gia dựng cột vị trí 106 Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và EVN, lãnh đạo EVNNPT cùng Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều lượt thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên tinh thần và hỗ trợ người lao động trực tiếp tham gia dự án tại công trường.

Chuyến thăm và động viên của lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động EVNNPT mà còn thể hiện quyết tâm cao nhất của Tập đoàn trong việc hiện thực hóa những nhiệm vụ cấp bách mà Chính phủ đã giao. Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên không đơn thuần là một công trình truyền tải điện, mà là minh chứng sống động cho tinh thần "kỷ luật – đồng tâm – vượt khó – về đích" của những người lính truyền tải điện. Với niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào, toàn thể lực lượng thi công đang viết tiếp hành trình nối dài mạch sống năng lượng cho Tổ quốc – bằng mồ hôi, ý chí và khát vọng cống hiến không ngừng.