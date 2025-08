Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, truyền tải điện căng mình giữ dòng điện an toàn

So với mốc 3.816 MW lúc 14h ngày 02/7/2025, tổng công suất truyền tải ngày 4/8 đã tăng thêm 3.130 MW, tương đương mức tăng 82%. Chỉ trong vòng hơn một tháng, mức tiêu thụ điện tại Hà Nội đã gần như gấp đôi, phản ánh rõ nét sức nóng khắc nghiệt của mùa hè năm nay và áp lực vận hành cực lớn lên hệ thống lưới điện cao áp.

Trước thực trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 37 – 39 độ C, PTC1 đã triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách và đồng bộ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện cao áp khu vực thủ đô – đầu não kinh tế, chính trị của cả nước.

Trước mùa nắng nóng, lãnh đạo PTC1 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị kịch bản ứng phó, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, tăng cường 100% lực lượng trực vận hành tại các trạm biến áp (TBA) và đường dây trọng điểm. Đồng thời, tập trung theo dõi các điểm giao chéo, vị trí soi phát nhiệt, kiểm soát võng dây và làm mát máy biến áp bằng nước chuyên dụng.

Sáng ngày 4/8, đoàn công tác do ông Phạm Quang Hòa – Phó Giám đốc PTC1 dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tại các TBA 500kV trọng điểm như Phố Nối, Hiệp Hòa, yêu cầu lực lượng vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị, soi phát nhiệt, theo dõi nhiệt độ MBA và công suất vận hành.

Trước tình hình công suất tăng cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngành điện khuyến nghị người dân chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua các ứng dụng hoặc website của EVN để điều chỉnh kịp thời.

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Vào lúc 14h00 phút, ngày 4/8/2025, tại Trạm biến áp 500kV Thường Tín (Hà Nội) các kỹ sư, công nhân tại Trạm đã đo nhiệt độ tại đây, lúc cao điểm nền nhiệt độ hơn 56 độ C. Đây là nền nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay tại Trạm biến áp 500kV Thường Tín.

Trước việc nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tăng mạnh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý vận hành, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan. Tăng cường theo dõi tình hình vận hành, đặc biệt đường trục liên kết 500kV Trung - Bắc, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong giai đoạn truyền tải cao và rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố. Tăng cường lực lượng ứng trực vận hành/xử lý sự cố cho các đường dây, phần tử mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan.

Các đơn vị kịp thời bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp̣ điện liên tục, an toàn, ổn định trong thời điểm mùa nắng nóng. Phải đặt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đáp ứng mục tiêu truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định mùa nắng nóng năm nay.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), trưa 4/8, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 54.500MW – mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay và tăng khoảng 5.000MW (tương đương hơn 10%) so với cùng kỳ năm 2024. Công suất cực đại được ghi nhận cao điểm trưa từ 13h30 - 14h30.

Tại miền Bắc, công suất cực đại đạt khoảng 28.500MW, tăng khoảng 3.000MW, tương đương hơn 12% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ đầu năm 2025. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, công suất cực đại khu vực này đã lên tới 25.761MW, cao hơn 4.000-5.000MW so với các ngày nghỉ bình thường trước đó, mức chênh lệch này tương đương 2 lần tổng công suất Nhà máy Thủy điện Sơn La (2.400MW).

Theo NSMO, nguyên nhân chính là do đợt nắng nóng diện rộng, gay gắt kéo dài tại miền Bắc và Trung Bộ kể từ 1/8. Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến.

Trước tình hình này, NSMO đã chủ động huy động tối đa các nguồn điện khả dụng tại miền Bắc, đồng thời thực hiện thay đổi kết dây, điều chỉnh trào lưu công suất và điện áp theo yêu cầu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong EVN và hệ thống truyền tải, phát điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

NSMO khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt các khung giờ từ 13h00 – 15h00 và 20h00 – 23h00 để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Cũng theo NSMO, một số đường dây truyền tải và máy biến áp tại các trạm biến áp 220kV và 500kV khu vực tập trung phụ tải cao ghi nhận tình trạng mang tải cao, có thể kể đến như: Đường dây 500kV Sơn La - Việt Trì; Đường dây 220kV Thành Công - Hà Đông; Các trạm biến áp 500kV: Hòa Bình, Lai Châu, Việt Trì, Tây Hà Nội, Phố Nối, Thường Tín, Hiệp Hòa, Đông Anh; Các trạm biến áp 220kV: Mai Động, Chèm, Thành Công, Bắc Ninh 2, Đồng Hòa, Đông Anh, Hà Đông, Hiệp Hòa, Tây Hà Nội, Phố Nối,…