Bé trai 2-3 tuổi bị bỏ rơi trước phòng khám lúc rạng sáng

TPO - Một bé trai khoảng 2-3 tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước Phòng khám Bình An (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào rạng sáng 15/5. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 2–3 tuổi bị bỏ rơi trước Phòng khám Bình An, thuộc thôn Hùng Dũng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng 15/5, người dân phát hiện cháu bé đứng trước khu vực phòng khám trong tình trạng tỉnh táo, không quấy khóc nhưng có biểu hiện tìm mẹ. Qua kiểm tra, trên cơ thể cháu không có dấu hiệu xây xát hay tổn thương.

Cháu bé khoảng 24–36 tháng tuổi, nặng khoảng 13,5kg, cao khoảng 80cm, mặc áo phông màu trắng và quần đùi màu đen khi được phát hiện.

Bé trai bị bỏ rơi tại phòng khám ở Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc thân nhân của cháu bé để làm các thủ tục bàn giao theo quy định.

Theo đại diện UBND xã Đức Thọ, hiện sức khỏe của cháu ổn định và đang được một hộ dân trên địa bàn chăm sóc tạm thời. Nếu sau 7 ngày liên tục kể từ ngày 15/5 đến hết ngày 21/5/2026 không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục cho người nhận nuôi cháu bé theo đúng quy định pháp luật.