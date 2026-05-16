Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ chìm ghe, chồng tử vong, con gái mất tích: Người vợ qua cơn nguy kịch

Tân Lộc

TPO - Sau vụ chìm ghe trong đêm khiến chồng tử vong, con gái mất tích, người vợ đã qua cơn nguy kịch, đang được thở máy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sáng 16/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi chị D.T.B.T (SN 1992, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) - nạn nhân trong vụ tai nạn chìm ghe làm cả gia đình rơi xuống sông, chồng tử vong, con gái mất tích. Chị T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

671343454-1504834037683397-4087261454915737869-n-1.jpg
Đoàn công tác tỉnh Cà Mau thăm hỏi chị T.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do ngạt nước, tiên lượng ban đầu khá xấu. Các y bác sĩ bệnh viện tích cực điều trị, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được thở máy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 2h30 ngày 16/5, người dân ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cà Mau) nghe tiếng kêu cứu trên kênh nên chạy ra hỗ trợ.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện 1 chiếc ghe đang neo đậu trên kênh bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên ghe có bà D.T.B.T, cùng chồng và con gái 6 tuổi.

Bà T. được người dân cứu đưa đi viện, sau đó lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chồng bà T. Hiện cháu Đ. còn mất tích nên chính quyền cử lực lượng cùng người dân tìm kiếm.

2aoboqwkyzo0cfxteexobmaieh5twwap4jmlpaja.jpg
Hiện trường vụ chìm ghe làm người chồng tử vong, con gái mất tích.

Theo kết quả xác minh và kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng, nghi phương tiện chìm do tự phá nước.

Tân Lộc
#chìm ghe #cà mau #tai nạn #nguy kịch #người vợ #mất tích #điều trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe