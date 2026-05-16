Vụ chìm ghe, chồng tử vong, con gái mất tích: Người vợ qua cơn nguy kịch

TPO - Sau vụ chìm ghe trong đêm khiến chồng tử vong, con gái mất tích, người vợ đã qua cơn nguy kịch, đang được thở máy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sáng 16/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi chị D.T.B.T (SN 1992, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) - nạn nhân trong vụ tai nạn chìm ghe làm cả gia đình rơi xuống sông, chồng tử vong, con gái mất tích. Chị T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau thăm hỏi chị T.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do ngạt nước, tiên lượng ban đầu khá xấu. Các y bác sĩ bệnh viện tích cực điều trị, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được thở máy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 2h30 ngày 16/5, người dân ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cà Mau) nghe tiếng kêu cứu trên kênh nên chạy ra hỗ trợ.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện 1 chiếc ghe đang neo đậu trên kênh bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên ghe có bà D.T.B.T, cùng chồng và con gái 6 tuổi.

Bà T. được người dân cứu đưa đi viện, sau đó lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chồng bà T. Hiện cháu Đ. còn mất tích nên chính quyền cử lực lượng cùng người dân tìm kiếm.

Hiện trường vụ chìm ghe làm người chồng tử vong, con gái mất tích.

Theo kết quả xác minh và kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng, nghi phương tiện chìm do tự phá nước.