Xã hội

Hoàng Gia Phát Group tiếp thêm điểm tựa cho trẻ em yếu thế vươn lên trong cuộc sống

Thu Hiền

Hưởng ứng tinh thần nhân ái sau thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hoàng Gia Phát Group tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hoa Quân (Nghệ An) với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng, góp phần mang đến điểm tựa và niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Ngày 15/5, tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” giai đoạn 2022 – 2025 và phát động giai đoạn 2026 – 2030 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Quân tổ chức, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) đã trao nhận đỡ đầu cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này lên tới 120 triệu đồng.

Hoàng Gia Phát Group ký kết nhận đỡ đầu cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hoa Quân với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Ba em nhỏ được Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu gồm: Nguyễn Thị Bảo Trang (13 tuổi), Nguyễn Thị Bích Tràm (13 tuổi) và Phan Thị Ngọc Ánh (8 tuổi). Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát chia sẻ: “Điều các em cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình yêu thương, sự đồng hành và niềm tin để có thêm động lực bước tiếp”.

Theo ông Dũng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” không đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội mà còn là hành trình gieo hy vọng, kết nối yêu thương và mở ra thêm cơ hội để những trẻ em thiệt thòi được lớn lên trong sự quan tâm của cộng đồng.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát nhận đỡ đầu 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hoa Quân.

Từ thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đến những mái nhà nhỏ ở xã Hoa Quân, hành trình ấy tuy khác nhau về không gian nhưng đều gặp nhau ở tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi sự chung tay hôm nay sẽ góp phần tạo nên những tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em ngày mai.

Những năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hoàng Gia Phát Group luôn dành sự quan tâm cho các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Những chiếc thiệp nhỏ xinh gửi tặng các em nhỏ, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội của Hoàng Gia Phát Group mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em yếu thế, để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình trưởng thành.

