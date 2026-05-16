Check-in đường hoa đẹp như phim ở Bắc Ninh

Dương Triều

TPO - Giữa cánh đồng lúa xanh ở xã Tân Chi (Bắc Ninh), con đường nhỏ dẫn vào nhà thờ Nam Viên bất ngờ trở thành điểm check-in được săn đón nhờ hàng phượng đỏ và bằng lăng tím nở rực cùng lúc, tạo nên khung cảnh đậm chất mùa hè miền Bắc.

VIDEO: Con đường hoa phượng, bằng lăng hút khách ở Bắc Ninh.
Tháng 5, tuyến đường dẫn vào nhà thờ Nam Viên, xã Tân Chi phủ kín sắc đỏ của phượng vĩ xen lẫn màu tím bằng lăng, nổi bật giữa những thửa ruộng xanh mướt đầu hè. Trong khoảng hai tuần gần đây, hình ảnh về con đường này liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ tìm tới chụp ảnh, check-in.
Điểm đặc biệt của tuyến đường nằm ở sự hòa trộn màu sắc hiếm gặp giữa phượng đỏ, bằng lăng tím và cánh đồng lúa xanh trải dài hai bên. Từ trên cao, con đường như một dải màu nổi bật vắt ngang vùng quê yên bình, khiến nhiều người liên tưởng tới những thước phim mùa hè miền Bắc.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực này luôn có người tới chụp ảnh. Đông nhất thường là sau 16h hoặc vào dịp cuối tuần, khi nắng dịu và ánh sáng đẹp hơn. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và nhiếp ảnh gia tranh thủ lưu lại khoảnh khắc mùa hoa ngắn ngủi.
Chị Hoàng Thảo đến từ Bắc Ninh biết tới địa điểm này sau khi xem video trên mạng xã hội. “Đường không dài nhưng lên hình rất đẹp vì hoa nở đều, màu nổi bật. Đứng ở đâu cũng có thể chụp được ảnh”, chị nói.
Theo người dân địa phương, hàng cây tại đây đã tồn tại nhiều năm nhưng hiếm khi phượng và bằng lăng cùng nở rực rỡ như năm nay. Đúng thời điểm lúa ngoài đồng còn xanh non, khung cảnh tạo nên nét đặc trưng rất riêng của mùa hè vùng quê Bắc Bộ.
Một nhiếp ảnh gia tự do cho rằng sức hút của con đường nằm ở sự tương phản màu sắc tự nhiên. “Phượng đỏ, bằng lăng tím và đồng lúa xanh tạo nên bố cục rất hiếm gặp. Buổi sáng sớm hoặc cuối chiều ánh sáng xiên đẹp hơn, ảnh gần như không cần chỉnh màu”, anh chia sẻ.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng hay Bắc Giang cũng tìm tới đây dịp cuối tuần. Một số cặp đôi lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh ngoại cảnh nhờ không gian yên bình, ít xe cộ và mang đậm vẻ đẹp đồng quê.
Dù lượng người đổ về ngày càng đông, khu vực này hiện chưa có dịch vụ du lịch đi kèm. Người dân địa phương mong du khách giữ gìn vệ sinh, không dẫm xuống ruộng lúa và tránh dừng đỗ xe giữa đường để đảm bảo an toàn giao thông.
