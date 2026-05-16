Check-in đường hoa đẹp như phim ở Bắc Ninh

TPO - Giữa cánh đồng lúa xanh ở xã Tân Chi (Bắc Ninh), con đường nhỏ dẫn vào nhà thờ Nam Viên bất ngờ trở thành điểm check-in được săn đón nhờ hàng phượng đỏ và bằng lăng tím nở rực cùng lúc, tạo nên khung cảnh đậm chất mùa hè miền Bắc.
Chị Hoàng Thảo đến từ Bắc Ninh biết tới địa điểm này sau khi xem video trên mạng xã hội. “Đường không dài nhưng lên hình rất đẹp vì hoa nở đều, màu nổi bật. Đứng ở đâu cũng có thể chụp được ảnh”, chị nói.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng hay Bắc Giang cũng tìm tới đây dịp cuối tuần. Một số cặp đôi lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh ngoại cảnh nhờ không gian yên bình, ít xe cộ và mang đậm vẻ đẹp đồng quê.
Dù lượng người đổ về ngày càng đông, khu vực này hiện chưa có dịch vụ du lịch đi kèm. Người dân địa phương mong du khách giữ gìn vệ sinh, không dẫm xuống ruộng lúa và tránh dừng đỗ xe giữa đường để đảm bảo an toàn giao thông.