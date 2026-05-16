Hàng không - Du lịch

Gia Lai:

Kỳ lạ 5 tảng đá khổng lồ, không ai giải thích được

Tiền Lê

TPO - Ở núi Chư Glap thuộc làng Ring, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai có 5 tảng đá khổng lồ được xếp chồng lên nhau một cách kỳ lạ, từ xa giống như hình tượng Phật đang nhìn xuống vùng thung lũng rộng lớn. Địa điểm này rất hiếm người biết đến vì không chỉ nằm trong núi sâu, mà đường vào rất hiểm trở và khó khăn.

Tượng "ông Phật" hiếm có.

Từ Quốc lộ 25 rẽ phải vào từ đầu đèo Chư Sê (hướng từ xã Chư Sê đi xã Chư A Thai, đều thuộc tỉnh Gia Lai), đi thêm khoảng 8 km đường đất nữa sẽ tới địa điểm này.
Nơi đây còn hoang vu, ít người biết tới﻿.
Rất nhiều tảng đá lớn được xếp chồng lên nhau, trong đó riêng 5 tảng đá lớn với chiều cao khoảng 30 m.
Ở mỗi góc nhìn những khối đá lại cho ra một hình thù khác lạ. Ở góc nhìn sau lưng các khối đá lớn như tượng Phật﻿ ngồi thiền.
Tượng "Phật đá" nhìn về phía thung lũng rộng lớn, tựa lưng vào vùng núi.
Qua quan sát, những tảng đá lớn này rất lớn, không thể dùng sức người có thể tạo thành.

Tảng đá quay về phía thung lũng.
Quanh tượng đá là những cây xanh vừa đâm chồi, nảy lộc.
Đây như một "kỳ quan" mà người dân Gia Lai nói riêng hiếm người biết tới.
Quanh tượng đá là rất nhiều loài cây, trong đó có những cây đã rất lâu năm.
Tượng đá chênh vênh tồn tại đã nhiều năm mà những người làm nương rẫy quanh đây thường gọi là tượng "ông Phật".
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai - xác nhận: Những tảng đá có hình thù đặc biệt này nằm trên địa phận xã Hbông cũ. Sau khi sáp nhập các xã lại với nhau, nơi này do xã Ia Hrú quản lý. Địa điểm đặc biệt này đã có từ rất lâu mà chưa ai giải thích được, bởi vậy người dân thường gọi là tượng "ông Phật". Thiên nhiên ban tặng cho địa phương một cảnh quan tâm linh hiếm có, bởi vậy xã đang làm báo cáo gửi Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai để xin ý kiến đối với "kỳ quan" này.

