Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc ACV

Duy Quang

TPO - Hội đồng quản trị ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ACV cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Tổng giám đốc. Được biết, ghế Tổng Giám đốc ACV đã trống từ tháng 9/2024 đến nay.

Chiều 15/5, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, Hội đồng quản trị ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ACV cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Tổng giám đốc. Quyết định này do Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Khiên ký.

Ghế Tổng Giám đốc ACV đã trống từ tháng 9/2024. Từ đó đến nay, công ty chỉ có phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành. Ông Hùng là người gần nhất giữ vị trí này từ đầu tháng 2.

Ông Nguyễn Đức Hùng năm nay 48 tuổi, có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh và điện tử viễn thông.

Tổng giám đốc gần nhất của ACV là ông Vũ Thế Phiệt. Ông Phiệt được bổ nhiệm Tổng Giám đốc ACV vào ngày 10/8/2018. Tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ACV. Ảnh: ACV.

Quý I năm nay, ACV đạt doanh thu thuần hơn 6.800 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Mảng dịch vụ hàng không như dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh đóng góp 5.709 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng doanh thu. Doanh thu phi hàng không như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp tiện ích mang về gần 856 tỷ đồng, chiếm khoảng 12%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm 40% xuống còn 150 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 93% về gần 20 tỷ đồng, chủ yếu do yếu tố tỷ giá. Sau khi trừ chi phí, ACV ghi nhận lãi ròng hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của ACV ở mức hơn 90.570 tỷ đồng, giảm gần 2% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản dở dang ghi nhận hơn 36.460 tỷ đồng. Lượng tài sản dở dang này là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm hơn 40% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 3, ACV đã đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành, chỉ tăng khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm - thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 12.000 tỷ đồng trong quý IV/2025.

