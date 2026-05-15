Công ty Siberian Health Quốc tế tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Công ty Siberian Health Quốc tế, đại diện chính thức của Siberian Wellness tại Việt Nam, tiếp tục được xướng tên trong Top 10 doanh nghiệp FDI tiên phong vì cuộc sống cộng đồng tại lễ vinh danh của Giải thưởng Rồng Vàng 2026, thuộc hạng mục Thương hiệu xuất sắc ngành chăm sóc sức khỏe. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp được giải thưởng này, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Được khởi xướng từ năm 2001 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy), chương trình Rồng Vàng là một trong những giải thưởng uy tín dành cho cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, giải thưởng còn ghi nhận các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng.

Giải thưởng Rồng vàng ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy cộng đồng sống khỏe và bền vững

Vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, Công ty Siberian Health Quốc tế được hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển dài hạn, năng lực vận hành ổn định cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và ngành chăm sóc sức khỏe. Danh hiệu Top 10 không chỉ là sự ghi nhận cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn phản ánh cam kết bền bỉ trong việc tạo ra các giá trị lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Ông Denis Sapegin - CEO khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Rồng vàng

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Denis Sapegin – CEO khu vực Đông Nam Á của Siberian Health Quốc tế – cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2026, đặc biệt trong năm đánh dấu cột mốc 30 năm phát triển của Siberian Wellness trên toàn cầu. Đây là sự ghi nhận cho định hướng mà chúng tôi luôn theo đuổi: phát triển sản phẩm song hành cùng phát triển con người, hướng tới xây dựng một cộng đồng sống khỏe và bền vững. Việt Nam hiện không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn tại châu Á.”

Siberian Wellness﻿ tiếp tục được vinh danh Top 10 doanh nghiệp FDI tiên phong vì cuộc sống cộng đồng tại Lễ trao giải Rồng Vàng

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện

Sau ba thập kỷ phát triển, Siberian Wellness đã xây dựng hệ sinh thái hơn 300 sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và các giải pháp chăm sóc gia đình. Các dòng sản phẩm được nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng, từ trẻ em, phụ nữ đến người trưởng thành và cộng đồng yêu thể thao.

Doanh nghiệp cũng tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt theo từng nhu cầu sức khỏe cụ thể. Trong đó, nhóm sản phẩm dành cho người trưởng thành với ba thành phần nền tảng gồm Protein, Vitamin kết hợp Canxi và Omega-3 được định hướng hỗ trợ bổ sung dưỡng chất thiết yếu, góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện.

Sản phẩm Siberian Wellness được đánh giá cao nhờ chất lượng vượt trội

Một trong những điểm nổi bật của Siberian Wellness là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu thảo mộc từ Siberia cùng nền tảng nghiên cứu khoa học hiện đại. Song song với việc mở rộng thị trường quốc tế, doanh nghiệp liên tục đầu tư vào hệ thống sản xuất nhằm nâng cao năng lực cung ứng và kiểm soát chất lượng toàn cầu. Từ tổ hợp sản xuất đầu tiên tại Siberia (Nga), Siberian Wellness đã mở rộng thêm quy mô sản xuất với hai tổ hợp sản xuất với nhà máy Dahlia (Serbia) và nhà máy Aquaviva (San Marino) đồng thời xây dựng tổ hợp sản xuất công - nông nghiệp NamAgro Tech tại Uzbekistan.

Các tổ hợp sản xuất của Siberian Wellness hiện đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như HACCP, ISO, GMP, FDA và HALAL. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các tiêu chí phát triển bền vững, hướng tới mô hình sản xuất thân thiện với môi trường trên quy mô toàn cầu.

Đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững

Song song với hoạt động kinh doanh, Siberian Wellness được đánh giá là doanh nghiệp FDI tích cực trong các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp cùng các đối tác đã hỗ trợ người dân tại Nha Trang khắc phục hậu quả bão lũ với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 500 triệu đồng.

Gần đây, đại diện công ty cũng tổ chức hoạt động thăm hỏi, tri ân đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2013, Siberian Wellness đã triển khai nhiều dự án cộng đồng dài hạn, nổi bật là chiến dịch trồng cây thuộc “Eco Project – tái tạo 100 héc ta rừng” tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa, Đồng Nai và sắp tới là Vườn quốc gia Cúc Phương. Bên cạnh các hoạt động môi trường, doanh nghiệp cũng tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Công ty Siberian Health Quốc tế hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Nha Trang

Việc tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Siberian Wellness tại Việt Nam. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đồng thời tăng cường hiện diện tại các thị trường tiềm năng trong khu vực châu Á.