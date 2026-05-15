True Concert 2026 – Tình Đất: TH viết tiếp kỳ tích anh hùng với lòng biết ơn và khát vọng vươn xa

Sự kiện là lễ tri ân TH được Đảng và Nhà nước vinh danh với món quà cao quý: danh hiệu Anh hùng Lao động cho Người đứng đầu và tập thể TH. Đặc biệt, cá nhân Nhà Sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga do đích thân Tổng thống Vladimir Putin trao tặng tại điện Kremlin.

Chương trình nghệ thuật tri ân, kết nối con người với nguồn cội và tương lai

Được thực hiện bởi ê-kíp sáng tạo, giàu kinh nghiệm gồm Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi, “true CONCERT – Tình đất” là một đêm nhạc được đầu tư công phu. Thông qua ngôn ngữ tinh tế của âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, TH bày tỏ sự tri ân tới Mẹ Thiên nhiên, quê hương, đất nước và những con người trên cương vị riêng của mình với tấm lòng tận tâm cống hiến cùng với những người lao động, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đối tác, bạn hàng, các cơ quan truyền thông, báo chí trong suốt hành trình làm nên TH ngày hôm nay.

Các ca sĩ trong chương trình: Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy...

“True CONCERT - Tình đất” được xây dựng như một dòng chảy liền mạch trong 90 phút qua 5 chương, với các chủ đề: Cánh đồng – Hoa trái – Sông – Rừng – Tình đất. Đó là những biểu tượng bình dị, gần gũi với đời sống và tự nhiên song cũng giàu tính biểu trưng, khơi gợi nhiều suy nghĩ, triết lý... để từ đó mở ra nhiều tầng ý nghĩa về cội nguồn, sự sống, lòng biết ơn, tinh thần phụng sự, tận hiến và khát vọng kiến tạo tương lai.

Âm nhạc đương đại kết hợp giao hưởng sẽ làm nền cho những màn trình diễn của dàn nghệ sĩ đa thế hệ như Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Hà An Huy, Nguyễn Hùng, OPLUS…

Danh ca Bảo Yến xuất hiện trong chương trình với ca khúc Tình cây và đất.

Đặc biệt, chương trình có một điểm nhấn riêng có, là một sáng tác giàu chiều sâu cảm xúc với những chiêm nghiệm, thông điệp sâu sắc và ý nghĩa, đó là tác phẩm “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ.

Giữa dòng chảy cảm xúc của concert, ca khúc Mãi nương tựa bên Người xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá. Mỗi sáng mai thức dậy, khi ánh dương chưa chạm tới hiên nhà, ta lặng lẽ nhận về một ân huệ mênh mông: vũ trụ ban tặng cho ta một trái tim yêu thương để cảm thấu nhân gian, một thân thể kiện khương để nương tựa trên trần thế, một tâm hồn trong sáng để soi rạng kho báu thiên nhiên vô tận. Trong sự tĩnh lặng của nội tâm, ta chợt nhận ra mình chưa bao giờ độc hành. Lòng biết ơn chính là sợi dây duy nhất giữ cho tâm hồn không lạc lối, là nguồn nhựa sống thiêng liêng chảy trôi trong mỗi chúng ta.

Lực hấp dẫn nhiệm màu đang xoay chuyển vạn vật, dẫn lối các vì sao và kết nối để hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây, ngào ngạt hương thơm của lòng tri ân sâu sắc.

Tiết mục tạo nhiều dư âm của đêm diễn là “Mãi nương tựa bên người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ.

Khép lại đêm diễn, TH trân trọng kính tặng quý khách mầm xanh cây kim ngân - món quà từ nguồn cội được đơm hoa kết trái và ươm mầm xanh tươi từ Đền Chung Sơn với phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, đời nối đời mãi mãi của một dân tộc 4000 năm lịch sử, biểu tượng của niềm tin, hạnh phúc và thịnh vượng..

Món quà ấy cũng chính là thông điệp mà Tập đoàn TH muốn gửi gắm: Mọi giá trị bền vững đều được vun bồi từ lòng biết ơn, tinh thần phụng sự dành cho con người và cho muôn loài.

Mỗi mầm xanh được trao đi như một lời chúc về sự an yên, thịnh vượng và hạnh phúc dài lâu. Những chồi non này sẽ tiếp tục lan tỏa sức sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp – như cách TH đang hun đúc, gìn giữ các giá trị nhân văn và bền bỉ vươn xa.

Từ “Tình đất” đến hành trình Anh hùng Lao động của TH

“Tình đất” không chỉ là tên gọi của một chương trình nghệ thuật. “Đất” ở đây là biểu tượng của cội nguồn, của sự nuôi dưỡng và của những giá trị trường tồn làm nên hành trình phát triển của TH suốt 15 năm qua. Không chỉ vững chãi như Đất, sự phát triển của TH cũng gắn liền với “Nước” như mạch nguồn không thể tách rời, vừa mềm mại, sâu lắng nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên trì và bền bỉ như triết lý “Sống như nước – Thuận thiên là gốc: Thuận, Nhẫn, Bền, Sâu”.

Anh hùng Lao động Thái Hương nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga do đích thân Tổng thống Putin trao tại điện Kremlin.

Cũng như bà Thái Hương đã từng phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Nhật Bản và đã hiện thực hóa câu nói: “Tôi là Thái Hương, tôi sinh ra từ Ðất - Nước và Gió. Tôi hiền như Ðất nhưng cũng mạnh mẽ như Nước và Gió. Chúng ta hãy trân quý Mẹ thiên nhiên, Người cho mình tất thảy”. Đó là hành trình TH đang kiên định theo đuổi để có một dòng sữa ngọt lành, để làm một người nội trợ tử tế và thành quả là một TH như ngày hôm nay.

Xứ Nghệ – nơi TH khởi đầu hành trình, với khát vọng mãnh liệt: xây dựng ngành sữa tươi sạch trên vùng đất khắc nghiệt. Từ nơi ấy, TH đã tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản trị, trí tuệ nhân tạo, Big Data vào nông nghiệp, hình thành cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

TH tiên phong đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Năm 2008, Tập đoàn TH bước chân vào ngành sữa vì một lý do thật sự không thể chấp nhận được là: sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc gây ra nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em. Khi đó, thị trường sữa Việt Nam có đến 92% sữa bột pha lại và chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ tham gia thị trường này. Sự nhập nhèm, thật giả lẫn lộn, và Việt Nam ở thời điểm đó đã công bố “Không có sữa nhiễm melamine”. Với trực quan của người mẹ, Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã nói: “Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ”.

Chính từ khởi đầu mang tính quyết định ấy, TH đã góp phần thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, bằng truyền thông lành mạnh trên nhiều phương tiện để người tiêu dùng hiểu được giá trị thật về dinh dưỡng của sữa tươi, nâng cao mức tiêu thụ sữa bình quân của người Việt trong hơn một thập kỷ qua từ 8 – 12 lít/người/năm lên đến trên 30 lít/người/năm, góp phần giảm tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa bột pha lại trên thị trường Việt Nam từ 92% năm 2008 xuống còn khoảng hơn 40%. Sau 15 năm hoạt động, tới nay, tập đoàn TH vững chắc tại vị trí dẫn đầu thị trường bán lẻ thành thị về phần khúc sữa tươi với hơn 51% thị phần.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực sữa tươi sạch, TH còn bền bỉ theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với nhiều chương trình vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường, kiên trì trên hành trình làm Người nội trợ tử tế. Năm 2013, Tập đoàn TH tiên phong trong Chương trình Quốc gia Sữa học đường, đi đầu trong việc xây dựng mô hình kết hợp với nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm. Từ ly sữa học đường, TH đã tiếp tục khởi xướng, đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong nước và nước ngoài (Pháp và Nhật Bản), thực hiện “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”, thí điểm trong năm học 2020 - 2021, tại 10 tỉnh thành, đại diện 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Tập đoàn TH mang tới cho trẻ em ly sữa tươi sạch, bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ.

Tập đoàn cũng là doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon tại Việt Nam.

Trên hành trình vươn ra thế giới, TH hiện là nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga và tiếp tục mở rộng các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại nhiều quốc gia.

Chương trình nghệ thuật “true CONCERT – Tình Đất” chính là cách TH lựa chọn để nhìn lại hành trình 15 năm của mình: Bằng một không gian nghệ thuật lắng đọng của miền hạnh phúc, khởi nguồn từ mảnh đất quê hương đầy nắng gió – nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong sự giao thoa của đất trời. Vượt qua những ranh giới địa lý, miền hạnh phúc là nơi mà niềm hạnh phúc đích thực – true happiness - được sẻ chia giữa người đón nhận và người trao đi. Miền hạnh phúc là hành trình bền bỉ vun đắp những giá trị tốt đẹp cho con người và cho muôn loài.