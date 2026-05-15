Nam A Bank và Saigon Co.Op hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 14/5, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, tạo dấu ấn quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa tài chính – tiêu dùng – thương mại – dịch vụ và logistics tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ, tài chính và logistics đang chuyển dịch mạnh theo xu hướng số hóa, liên kết hệ sinh thái được xem là xu hướng tất yếu nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành doanh nghiệp. Việc thỏa thuận hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội phát triển các phương thức thanh toán hiện đại, thông minh và tiện lợi cho người tiêu dùng mà được xem là bước đi chiến lược nhằm hướng đến mô hình hệ sinh thái tích hợp giữa “tài chính – tiêu dùng – thương mại – dịch vụ – logistics”, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong toàn bộ hành trình mua sắm và tiêu dùng.

Đại diện Nam A Bank và Saigon Co.op ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp của Saigon Co.op cùng thế mạnh ngân hàng số, công nghệ và hệ sinh thái tài chính đa dạng -hiện đại của Nam A Bank, mô hình này sẽ góp phần tạo ra chuỗi giá trị hợp tác bền vững, mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy xu hướng thanh toán thông minh “một chạm” trong thời gian tới.

Trên nền tảng đó, khách hàng Nam A Bank sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đa tầng và tích hợp từ cả mua sắm, hoàn tiền, tích điểm và trải nghiệm thanh toán thông minh, thuận tiện tại hệ thống Saigon Co.op. Ngược lại, khách hàng của Saigon Co.op sẽ được tiếp cận các sản phẩm tài chính, ngân hàng số, tín dụng tiêu dùng và giải pháp thanh toán hiện đại, chỉ trong “một chạm” từ Nam A Bank cùng nhiều chương trình ưu đãi dịch vụ ngân hàng.

Đặc biệt, đối với hệ thống nhà cung cấp, đối tác và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Saigon Co.op, Nam A Bank sẽ đồng hành cung cấp các giải pháp tín dụng, tài trợ dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng và các giải pháp logistics - vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Nam A Bank tặng quà lưu niệm đến đại diện Saigon Co.op

Cụ thể, theo thỏa thuận hợp tác, Nam A Bank và Saigon Co.op sẽ tập trung triển khai 5 hạng mục hợp tác trọng điểm gồm:

Thứ nhất là cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, quản trị dòng tiền tổng thể cho toàn bộ chuỗi cung ứng (SCF - Supply Chain Finance) - bao phủ toàn bộ hành trình từ nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng doanh nghiệp đến hàng triệu khách hàng và người tiêu dùng cuối.

Thứ hai, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua tích hợp các dịch vụ, tiện ích thanh toán, ưu đãi và hệ sinh thái thành viên giữa hai bên trên nền tảng số, hướng tới mô hình thanh toán thông minh “một chạm” mọi trải nghiệm.

Thứ ba, tích hợp và phát triển mô hình “Siêu thị tài chính số toàn diện - OneBank Flagship”, với các giải pháp thanh toán thông minh, không chạm, hiện đại và thuận tiện, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, đưa dịch vụ ngân hàng đến với hàng triệu người tiêu dùng tại các điểm mua sắm.

Thứ tư, phát huy thế mạnh về logistics, kho vận và hệ sinh thái dịch vụ để kết nối xuyên suốt hành trình khách hàng – từ nhu cầu mua sắm, thanh toán đến giao nhận và chăm sóc sau bán hàng.

Thứ năm, xây dựng và thực thi chiến lược đồng thương hiệu và các chương trình truyền thông cộng hưởng giá trị trong thời gian tới.

Việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực cũng dựa trên nền tảng thế mạnh sẵn có của mỗi bên, đặc biệt là năng lực công nghệ tài chính của Nam A Bank và hệ sinh thái bán lẻ quy mô lớn của Saigon Co.op.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại chương trình

Trải qua gần 34 năm phát triển, Nam A Bank không ngừng nâng cao vị thế trong nước và thị trường quốc tế, thuộc nhóm 15 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng đang thúc đẩy hai trụ cột chiến lược là chuyển đổi số và phát triển xanh, thông qua đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái số và mở rộng cấp tín dụng cho các dự án bền vững, thân thiện môi trường. Theo đó, Nam A Bank liên tục đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Nổi bật trong đó là mô hình OneBank 365+, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), eKYC, Open Banking và các giải pháp thanh toán thông minh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.

Trong khi đó, Saigon Co.op hiện là một trong những nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với hơn 800 điểm bán trên cả nước, vận hành nhiều hệ thống như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Cheers, Finelife… Sau hơn 37 năm phát triển, đơn vị này liên tục mở rộng hệ sinh thái bán lẻ, logistics và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và chiến lược phát triển bền vững nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người Việt.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Thông qua hợp tác chiến lược với Saigon Co.op, Nam A Bank kỳ vọng mở rộng mạnh mẽ tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ - tiêu dùng - thương mại dịch vụ. Đồng thời, sự hợp tác này cũng là một trong những hoạt động quan trọng để Ngân hàng mở rộng hệ sinh thái số, gia tăng doanh số giao dịch thanh toán và thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số”.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Nam A Bank và Saigon Co.op là bước đi mang tính dài hạn trong xu hướng phát triển hệ sinh thái tích hợp tại Việt Nam, tăng cường trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chuyển đổi số và gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ.