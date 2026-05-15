Gỡ 'điểm nghẽn' hàng không để kích cầu du lịch

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh dù du lịch dịp lễ ghi nhận tín hiệu khởi sắc với lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm đến, ngành hàng không và du lịch vẫn đối mặt nhiều khó khăn do chi phí vận hành cao, giá nhiên liệu biến động và sức mua suy giảm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới, do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 15/5, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột Trung Đông gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng tăng, lạm phát cơ bản tăng so với tháng 3 và cùng kỳ năm 2025.

Hàng không và du lịch là các lĩnh vực nhạy cảm với những biến động trong nước và thế giới. Mặc dù giá dầu gần đây có xu hướng giảm nhưng mức giảm chưa bền vững, nguồn cung chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho hoạt động khai thác hàng không. Hệ quả là nhiều hãng buộc phải cắt giảm chuyến bay hoặc tăng giá vé. Áp lực vận hành tại các cảng hàng không - sân bay khá lớn, hoạt động du lịch và lữ hành bị ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu.

Thực tế, trong dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5, dù kỳ nghỉ kéo dài nhưng nhiều người đã thay đổi xu hướng du lịch, lựa chọn chuyến đi ngắn ngày, tự lái xe du lịch đường bộ hay đi núi thay vì đi biển…

Cao điểm du lịch hè bắt đầu nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại, thị trường hàng không - du lịch bộc lộ rõ nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực giảm doanh thu. Vì vậy, bài toán kích cầu hàng không - du lịch nội địa và duy trì tăng trưởng bền vững đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng dẫn thực tế từ việc Báo Tiền Phong tổ chức giải chạy marathon tại Khánh Hòa vào cuối tháng 3. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của vận động viên và du khách, ban tổ chức đã phải làm việc với các hãng hàng không để tăng thêm khoảng hơn 20 chuyến bay. Tuy nhiên, việc tăng tải trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang khiến các hãng bay chịu áp lực chi phí rất lớn.

Theo ông Sưởng, chi phí hàng không hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí du lịch, khiến nhiều gia đình phải thay đổi thói quen di chuyển, chuyển sang đi đường bộ hoặc đường sắt để tiết kiệm. Trong khi đó, các hãng bay cũng gặp khó khăn trong việc mở thêm đường bay, tăng chuyến để kích cầu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh hàng không và du lịch có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong phục hồi và tăng trưởng khi gần 80% khách du lịch hiện nay lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không. Vì vậy, để kích cầu du lịch hiệu quả trong những tháng cuối năm cần có các giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp.

"Đã đến lúc Việt Nam cần nghiên cứu những chính sách hỗ trợ ở quy mô quốc gia với tầm nhìn chiến lược, chứ không đơn thuần là câu chuyện tính toán mùa vụ như hiện nay. Khi doanh nghiệp chịu áp lực lớn về nhiều mặt, có những khó khăn doanh nghiệp không thể tự giải quyết nếu thiếu chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nhiên liệu, hạ tầng hay dự báo rủi ro", ông Sưởng nói.

Theo ông Sưởng, để phát triển bền vững ngành hàng không, du lịch, các cơ quan quản lý Nhà nước cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ quản lý bằng cách kiểm soát sang quản trị phục vụ.

"Chúng tôi cũng mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết các khó khăn, thách thức, cùng chung mục tiêu, hướng tới xây dựng các gói sản phẩm giá tốt, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Sưởng cho hay.

Thông điệp lớn nhất ban tổ chức tọa đàm hôm nay mong muốn lan tỏa chính là việc hiện thực hóa các giải pháp tối ưu về chính sách của Nhà nước, trách nhiệm "chia lửa" của các doanh nghiệp, thúc đẩy chuỗi liên kết hàng không - du lịch - lưu trú - điểm đến phát huy hiệu quả kích cầu cao nhất.