Gần 80% khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không

Khách mời, chuyên gia tham dự tọa đàm:
- Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
- Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.
- Ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam.
- Ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
- TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.
- Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam.
- Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
- Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines.
- Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel.
- Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist.
Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam:
Thống kê cho thấy khoảng 80% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sử dụng đường hàng không, vận tải hàng không cũng là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến nội địa; nguồn khách du lịch cũng chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng hàng không.
Quý I năm 2026, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam cũng tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với hơn 24,1 triệu khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó nội địa là hơn 10,2 triệu khách tăng 12,6% và quốc tế là gần 14 triệu khách tăng 19,4%.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế và thách thức lớn. Kết cấu hạ tầng hàng không vẫn là điểm nghẽn. Nhiều cảng hàng không trọng điểm đang khai thác vượt công suất thiết kế, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc... ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, khả năng điều hành khai thác và trải nghiệm của hành khách.
Sự liên kết giữa hàng không và du lịch dù đã có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự đồng bộ và mang tính dài hạn. Việc phối hợp giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và địa phương ở nhiều nơi còn mang tính thời vụ, chưa hình thành được nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc có sức cạnh tranh quốc tế cao gắn với mạng kết nối hàng không ổn định. Chi phí khai thác hàng không hiện nay đang chịu áp lực rất lớn từ giá nhiên liệu, tỷ giá, sự khan hiếm về tàu bay và vật tư, cũng như chịu tác động từ các biến động địa chính trị toàn cầu.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá vé, khả năng kích cầu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực, năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị, khai thác của cả hai lĩnh vực vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển mới và xu thế quốc tế.
Ngoài ra, tính kết nối giữa hàng không với các phương thức vận tải khác, logistics và hạ tầng du lịch tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ, dẫn tới việc chưa khai thác hết tiềm năng lan tỏa của các cảng hàng không đối với phát triển kinh tế - du lịch vùng.
Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành Hàng không không chỉ là phục hồi mà phải phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước các biến động toàn cầu. Trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm:
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hàng không và du lịch phát triển ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh; Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng Hàng không, đặc biệt là đưa vào khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh… đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành khai thác theo hướng hiện đại, thông minh, phát triển Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng không của khu vực.
Tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không - du lịch - địa phương, xây dựng các chương trình xúc tiến thị trường quốc tế trọng điểm, phát triển thêm các đường bay mới tới các thị trường tiềm năng. Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tối ưu điều hành bay, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc tọa đàm:
Dịp nghỉ lễ vừa qua ghi nhận những tín hiệu khá lạc quan của ngành du lịch khi nhiều điểm đến đông kín du khách, nhu cầu đi lại tăng mạnh. Tuy nhiên, phía sau bức tranh sôi động ấy, ngành hàng không và du lịch vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn do biến động kinh tế thế giới, giá nhiên liệu chưa ổn định và sức mua của người dân suy giảm.
Chi phí hàng không hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí du lịch, khiến nhiều gia đình phải thay đổi thói quen di chuyển, chuyển sang đi đường bộ hoặc đường sắt để tiết kiệm. Trong khi đó, các hãng bay cũng chịu áp lực rất lớn từ chi phí vận hành, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao khiến việc tăng chuyến, mở đường bay mới gặp nhiều trở ngại.
Hàng không và du lịch có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong phục hồi và tăng trưởng khi hơn 70% khách du lịch hiện nay lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không. Vì vậy, để kích cầu du lịch hiệu quả trong những tháng cuối năm cần có các giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp.
Thông qua tọa đàm, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chuyên gia sẽ cùng phân tích những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành hàng không - du lịch trong thời gian tới.
Thông điệp lớn nhất ban tổ chức tọa đàm hôm nay mong muốn lan tỏa chính là việc hiện thực hóa các giải pháp tối ưu về chính sách của Nhà nước, trách nhiệm "chia lửa" của các doanh nghiệp, thúc đẩy chuỗi liên kết hàng không - du lịch - lưu trú - điểm đến phát huy hiệu quả kích cầu cao nhất.
Báo Tiền Phong sẽ luôn là cầu nối giữa đơn vị, phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực hàng không - du lịch. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các quý đối tác, khách hàng và người tiêu dùng trong tình hình mới.
Theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
Hàng không và du lịch là lĩnh vực nhạy cảm với những biến động trong nước và thế giới. Giá dầu gần đây có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững do xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, xăng dầu khan hiếm, nguồn cung chưa đảm bảo. Nhiều hãng buộc phải điều chỉnh tần suất khai thác, cắt giảm chuyến bay hoặc giá vé cao. Chi phí dịch vụ tăng, hoạt động du lịch và lữ hành ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu.
Cao điểm du lịch Hè 2026 sắp bắt đầu nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại do khó khăn chung từ thị trường hàng không - du lịch. Với hơn 70% khách du lịch quốc tế và nội địa lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không, mọi biến động về chi phí vận tải đều nhanh chóng lan sang toàn bộ chuỗi lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.
Trong bối cảnh đó, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới, sáng 15/5, tại trụ sở Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tọa đàm kỳ vọng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những khó khăn của thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, kích cầu du lịch Hè 2026 và hỗ trợ phục hồi bền vững cho ngành hàng không - du lịch trong thời gian tới.
Tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, cập nhật hệ sinh thái Tiền Phong.