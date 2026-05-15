Gần 80% khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không

report Chi phí khai thác hàng không đang chịu áp lực

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam:

Thống kê cho thấy khoảng 80% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sử dụng đường hàng không, vận tải hàng không cũng là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến nội địa; nguồn khách du lịch cũng chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng hàng không.

Quý I năm 2026, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam cũng tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với hơn 24,1 triệu khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó nội địa là hơn 10,2 triệu khách tăng 12,6% và quốc tế là gần 14 triệu khách tăng 19,4%.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế và thách thức lớn. Kết cấu hạ tầng hàng không vẫn là điểm nghẽn. Nhiều cảng hàng không trọng điểm đang khai thác vượt công suất thiết kế, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc... ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, khả năng điều hành khai thác và trải nghiệm của hành khách.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với ngành hàng không là phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước biến động toàn cầu. Ảnh: Dương Triều.

Sự liên kết giữa hàng không và du lịch dù đã có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự đồng bộ và mang tính dài hạn. Việc phối hợp giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và địa phương ở nhiều nơi còn mang tính thời vụ, chưa hình thành được nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc có sức cạnh tranh quốc tế cao gắn với mạng kết nối hàng không ổn định. Chi phí khai thác hàng không hiện nay đang chịu áp lực rất lớn từ giá nhiên liệu, tỷ giá, sự khan hiếm về tàu bay và vật tư, cũng như chịu tác động từ các biến động địa chính trị toàn cầu.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá vé, khả năng kích cầu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực, năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị, khai thác của cả hai lĩnh vực vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển mới và xu thế quốc tế.

Ngoài ra, tính kết nối giữa hàng không với các phương thức vận tải khác, logistics và hạ tầng du lịch tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ, dẫn tới việc chưa khai thác hết tiềm năng lan tỏa của các cảng hàng không đối với phát triển kinh tế - du lịch vùng.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành Hàng không không chỉ là phục hồi mà phải phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước các biến động toàn cầu. Trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hàng không và du lịch phát triển ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh; Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng Hàng không, đặc biệt là đưa vào khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh… đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành khai thác theo hướng hiện đại, thông minh, phát triển Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng không của khu vực.

Tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không - du lịch - địa phương, xây dựng các chương trình xúc tiến thị trường quốc tế trọng điểm, phát triển thêm các đường bay mới tới các thị trường tiềm năng. Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tối ưu điều hành bay, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách.

