Đi du lịch là cần có Bảo hiểm, có Bảo hiểm Bảo Việt là có esim kết nối toàn cầu

Từ nay đến hết 31/12/2026, mọi đơn du lịch quốc tế theo chương trình “An tâm sẵn sàng kết nối” sẽ nhận SIM điện tử thế hệ mới (eSim) nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng trong mỗi hành trình di chuyển. Đây là một trong những giải pháp Bảo hiểm Bảo Việt cam kết khi thực hiện sứ mệnh lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển vì nhu cầu và lợi ích của khách hàng.

Bước vào mùa du lịch hè 2026 – giai đoạn cao điểm của các hành trình nghỉ dưỡng, công tác và trải nghiệm quốc tế, nhu cầu du lịch của người Việt tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ quan tâm tới các giải pháp bảo vệ trước rủi ro phát sinh trong chuyến đi, với du khách hiện nay việc duy trì kết nối internet xuyên biên giới là nhu cầu tiên quyết để phục vụ liên lạc, công việc và tra cứu thông tin trong suốt hành trình.Theo nhiều khảo sát xu hướng du lịch gần đây của Booking.com hay Agoda, du khách Việt ngày càng ưu tiên những hành trình linh hoạt, trải nghiệm cá nhân hóa và khả năng kết nối liên tục ở bất kỳ đâu. Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong nhóm khách hàng trẻ, gia đình và khách hàng thường xuyên di chuyển quốc tế.

Hiểu rõ xu hướng đó, từ ngày 15/5/2026 đến hết 31/12/2026, khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi của Bảo hiểm Bảo Việt theo chương trình “An tâm sẵn sàng kết nối” sẽ được tích hợp eSIM data quốc tế như một tiện ích đi kèm sản phẩm. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện sẽ tự động nhận eSIM quốc tế với dung lượng phù hợp theo khu vực điểm đến và thời gian lưu trú, giúp duy trì kết nối internet xuyên suốt hành trình ngay khi đặt chân tới nước ngoài.

● Với các điểm đến ASEAN (Vùng 1), khách hàng có mức phí từ 500.000 đồng (trước VAT) sẽ nhận eSIM 6GB data/4 ngày.

● Với các điểm đến Châu Á – Thái Bình Dương và Toàn cầu (Vùng 2 và Vùng 3), khách hàng có mức phí từ 700.000 đồng (trước VAT) sẽ nhận eSIM 10GB data/5 ngày.

eSIM điện tử được tích hợp trực tiếp trên thiết bị di động, cho phép người dùng kích hoạt gói data nhanh chóng thông qua mã QR, khách hàng có thể kích hoạt online, bảo mật cao và và không cần tháo lắp truyền thống, đây là hình thức phổ biến rộng rãi khi đi du lịch hiện nay. Khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt khi hoàn thành tham gia bảo hiểm du lịch, sẽ nhận ngay quà tặng kèm là eSIM cùng hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết . Với dung lượng data phù hợp theo khu vực điểm đến và thời gian lưu trú, khách hàng có thể dễ dàng kết nối internet ngay khi đặt chân tới nước ngoài mà không cần thay SIM vật lý hay phát sinh chi phí cao khi chuyển vùng quốc tế (roaming) . Song song với các nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro y tế, thất lạc hành lý hay gián đoạn chuyến đi, khả năng kết nối internet xuyên biên giới cũng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với nhiều du khách. Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy khách hàng không chỉ tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần mà còn kỳ vọng vào trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và phù hợp với lối sống số. Vì vậy, việc tích hợp bảo hiểm du lịch cùng eSIM quốc tế là bước đi nhằm gia tăng giá trị thực tế cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh kết nối internet đã trở thành một phần thiết yếu của mọi hành trình.

“Khách hàng ngày nay cần nhiều hơn một sản phẩm bảo hiểm. Họ mong muốn một giải pháp đồng hành xuyên suốt chuyến đi – vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro, vừa duy trì kết nối để xử lý công việc, tìm kiếm thông tin hay giữ liên lạc với gia đình ở bất cứ đâu. Đây cũng là định hướng mà Bảo hiểm Bảo Việt đang theo đuổi trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm gắn với trải nghiệm thực tế của khách hàng. Chúng tôi muốn gửi gắm đến khách hàng thông điệp: Đi du lịch là cần có Bảo hiểm, có Bảo hiểm Bảo Việt là có kết nối toàn cầu ”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Để mang tới trải nghiệm kết nối ổn định và thuận tiện cho khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt đã phối hợp cùng đối tác cung cấp dịch vụ internet quốc tế uy tín, hỗ trợ phủ sóng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp khách hàng duy trì kết nối nhanh chóng, an toàn và xuyên suốt trong quá trình di chuyển.

Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi của Bảo hiểm Bảo Việt hiện được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ phạm vi bảo vệ toàn diện với các quyền lợi liên quan đến chi phí y tế, tai nạn cá nhân, hỗ trợ du lịch, thất lạc hành lý, chậm/hủy chuyến bay… cùng mạng lưới hỗ trợ quốc tế hoạt động 24/7. Chương trình cũng liên tục được truyền thông trên nhiều kênh báo chí trong thời gian qua như một giải pháp bảo hiểm du lịch linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của người Việt hiện đại.

Việc tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng cũng cho thấy định hướng của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc chuyển dịch từ cung cấp sản phẩm bảo hiểm truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sống, làm việc và di chuyển toàn cầu.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800 1118, hoặc truy cập website chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt tại baovietonline.com.vn