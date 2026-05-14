Cần Thơ: 'Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế'

TPO - Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, địa phương rất trăn trở khi Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhiều năm chưa có đường bay quốc tế thường lệ, sân bay quốc tế cả năm không có chuyến bay quốc tế địa phương cũng "rất buồn".

Chiều 14/5, UBND TP. Cần Thơ làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về định hướng mới và duy trì các đường bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đại diện ACV cho biết, đơn vị quản lý 9 cảng hàng không quốc tế, trong đó có sân bay quốc tế Cần Thơ - đầu mối hàng không của vùng. Dù khách quốc tế tới Cần Thơ hiện vượt con số trước dịch COVID-19, nhưng khách qua sân bay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, do chưa nối lại các đường bay quốc tế thường lệ đi đến sân bay Cần Thơ.

Theo ACV, mục tiêu sắp tới là mở thêm các đường bay thẳng quốc tế và nội địa nhằm tăng công suất khai thác cho sân bay Cần Thơ. Trong đó, tập trung kết nối đường bay với Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan.

Trước dịch COVID-19, sân bay Cần Thơ từng khai thác các đường bay trực tiếp đến Malaysia và Thái Lan, có thể mở lại các đường bay này.

Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV - cho rằng, để mở lại các đường bay quốc tế đến Cần Thơ, phải tăng cường xúc tiến trực tiếp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế.

“Hiện thị trường khách Trung Quốc đi theo hình thức bay thuê chuyến (charter) rất lớn, chủ yếu tập trung vào Thái Lan và Malaysia. Nếu Cần Thơ có chính sách phù hợp, đặc biệt cơ chế visa thuận lợi thì hoàn toàn có thể đón dòng khách này”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, nếu khai thác hiệu quả, Cần Thơ có thể trở thành điểm trung chuyển khách quốc tế đi các địa phương khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… qua đó tăng đáng kể sản lượng chuyến bay và hành khách.

Ngoài ra, lãnh đạo ACV đánh giá, Cần Thơ còn nhiều dư địa phát triển logistics hàng không, nhờ lợi thế kết nối cảng biển và hạ tầng giao thông liên vùng, nên cần khai thác.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, định hướng hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, khu vực quanh sân bay quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng.

Ông Tuyên cũng thừa nhận việc sân bay quốc tế Cần Thơ chưa có đường bay quốc tế thường lệ khiến địa phương rất trăn trở. “Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế, địa phương cũng rất buồn”, ông Tuyên nói.

Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, trong năm nay, thành phố dự kiến tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… Qua đó quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến mở thêm các đường bay mới.