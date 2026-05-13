Người phụ nữ cõng báo đốm đi khắp sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Trên TikTok, video người phụ nữ ở sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đeo một chú báo trên lưng hút hơn 2 triệu lượt xem.

Những ngày qua, một số video trên TikTok quay khoảnh khắc một người phụ nữ ôm chú báo đốm tại sảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và trên chuyến bay từ Phú Quốc về TPHCM thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, chú báo này thực chất là gấu bông cỡ lớn. Trên TikTok, video đầu tiên hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong video, một số nhân viên an ninh sân bay cũng thích thú giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hài hước khi chú báo cùng chủ "xếp hàng" để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

Người phụ nữ đeo theo chú báo gây chú ý.

Chỉ trong thời gian ngắn, video lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, được cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước. Hàng trăm tài khoản để lại câu hỏi với chủ nhân của video về địa chỉ mua chú báo.

Chủ nhân video cho biết anh có được chú báo đốm nhờ tham gia một trò chơi ở Phú Quốc. Quà tặng của trò chơi này là gấu bông báo đốm đủ loại kích thước. Người này mê mẩn trò chơi tới mức muộn cả chuyến bay. Người phụ nữ ôm con báo ở sân bay là họ hàng của anh.

Báo đốm cũng là loài động vật quen thuộc tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Nơi đây đang lưu giữ hơn 4.000 cá thể thuộc gần 200 loài. Loài báo hoa mai là một trong những ngôi sao được du khách yêu thích nhất tại đây. Các cửa hàng lưu niệm ở Phú Quốc cũng bày bán nhiều gấu bông và phụ kiện in hình báo đốm.

Gấu bông báo đốm tại Phú Quốc có giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy kích thước. Chú báo trong video có chiều cao khoảng hơn một mét, ở thân có cai quai để tiện cho du khách đeo bên người.

Dưới video người phụ nữ ôm báo gây sốt, nhiều người còn bình luận: "Dấu hiệu du khách vừa đi Phú Quốc về", "Nhìn loài vật đoán điểm du lịch".

Nhiều du khách nước ngoài tới Phú Quốc cũng bị hấp dẫn bởi món đồ lưu niệm đặc biệt.

Những năm gần đây, Phú Quốc dần chuyển mình từ một hòn đảo nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn của Việt Nam và khu vực. Sự thay đổi nhanh chóng về hạ tầng, dịch vụ cùng lượng khách quốc tế tăng mạnh đã khiến đảo ngọc liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng và chuyên trang du lịch quốc tế.

Mới đây, trang Khaosod của Thái Lan khen ngợi Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

