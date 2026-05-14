Sáng mai, Tiền Phong tọa đàm nhiều vấn đề 'nóng' về hàng không, du lịch

Lộc Liên

TPO - Giá vé máy bay tăng cao, áp lực chi phí dịch vụ lớn, tour tuyến giảm, khách thắt chặt chi tiêu... đó là những vấn đề "nóng" sẽ được các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thảo luận tại Tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?”, do Báo Tiền Phong tổ chức, sáng 15/5 tại Hà Nội. Từ đó, kỳ vọng về các giải pháp tối ưu để kích cầu thị trường hàng không - du lịch trong tình hình mới.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Hàng không và du lịch là các lĩnh vực nhạy cảm với những biến động trong nước và thế giới. Mặc dù giá dầu gần đây có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững do xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, xăng dầu khan hiếm, nguồn cung chưa đảm bảo. Nhiều hãng buộc phải điều chỉnh tần suất khai thác, cắt giảm chuyến bay hoặc giá vé cao. Chi phí dịch vụ tăng, hoạt động du lịch và lữ hành ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu.

Tọa đàm diễn ra lúc 8h30 sáng 15/5, tại tầng 9 trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cao điểm du lịch Hè 2026 sắp bắt đầu nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại do những khó khăn chung từ thị trường hàng không - du lịch. Với hơn 70% khách du lịch quốc tế và nội địa lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không, mọi biến động về chi phí vận tải đều nhanh chóng lan sang toàn bộ chuỗi lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Trong bối cảnh đó, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?”, sáng 15/5, tại trụ sở Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tọa đàm kỳ vọng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những khó khăn của thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, kích cầu du lịch Hè 2026 và hỗ trợ phục hồi bền vững cho ngành hàng không - du lịch trong thời gian tới.

Tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, cập nhật hệ sinh thái Tiền Phong. Xin mời quý độc giả quan tâm, theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ: online@baotienphong.com.vn.

Các khách mời tham dự tọa đàm:

- Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

- Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hà Nội.

- Tiến sĩ Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

- Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

- Nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ, logistics...

