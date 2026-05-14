Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng du lịch nước ngoài

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Secunderabad, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi 1,4 tỷ dân Ấn Độ chi tiêu ít hơn cho nhiên liệu, phân bón và hạn chế đi lại. Lời kêu gọi nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến sự ở Trung Đông gây ra.

Theo The New York Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra những khuyến nghị mang tính toàn diện. Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân mua ít vàng hơn, nông dân sử dụng máy bơm nước năng lượng mặt trời thay vì dầu diesel và nhân viên văn phòng làm việc tại nhà. Ông viện dẫn các hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra, cho rằng việc nhân viên văn phòng sử dụng các cuộc họp trực tuyến một lần nữa là vì lợi ích quốc gia của Ấn Độ. Trong khi đó, giảm thiểu đi lại sẽ giảm chi phí xăng dầu, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra những khuyến nghị mang tính toàn diện. Ảnh: ANI.

Thủ tướng Ấn Độ cũng nói rằng những người sở hữu xe điện nên tận dụng phương tiện này nhiều hơn nữa, đồng thời khuyến khích người dân đi chung xe. Ông cũng khuyên người dân ngừng đi du lịch nước ngoài, khuyến khích ưu tiên du lịch nội địa, đồng thời tổ chức các lễ cưới và kỷ niệm trong nước.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thiếu hụt ngân sách trầm trọng, đồng tiền đang suy yếu, trong khi giá trị nhập khẩu của Ấn Độ tăng lên và xuất khẩu vẫn giữ nguyên, cùng với đó là lạm phát đang gia tăng.

Theo Reuters, ngành du lịch Ấn Độ lo ngại rằng lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi sẽ làm giảm lượng đặt chỗ mới, sau khi áp lực lạm phát đã khiến lượng yêu cầu đặt tour nước ngoài mùa hè giảm tới 15%. Sự sụt giảm này dự kiến ​​sẽ trùng với mùa cao điểm du lịch nước ngoài, khi các gia đình khá giả tìm kiếm những địa điểm mát mẻ hơn ở châu Âu và Úc để đưa con cái đi nghỉ hè.

Ông Ravi Gosain - Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Ấn Độ - cho biết việc giảm lượng khách du lịch diễn ra trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, với giá dầu thô giao dịch trên 100 USD/thùng sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. "Thủ tướng có lượng người ủng hộ rất lớn và nhiều người thường nghiêm túc làm theo lời khuyên của ông ấy. Họ có thể hoãn chuyến đi sang năm sau", Ravi Gosain nói.

Du lịch cưới hỏi tại Ấn Độ đang là phân khúc đầy tiềm năng với các nước Đông Nam Á.

Ông Sunil Kumar - Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Ấn Độ - cho rằng lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ có thể làm gia tăng áp lực, buộc ngành du lịch phải thúc đẩy du lịch nội địa có lợi nhuận thấp, vốn chỉ chiếm khoảng 1/5 doanh thu của một đại lý du lịch.

Số lượng người dân Ấn Độ du lịch nước ngoài đã tăng gần 6%, lên 32,7 triệu người vào năm 2025 và có xu hướng tăng trưởng dài hạn. Xu hướng này được thúc đẩy bởi thu nhập tăng, thủ tục cấp visa dễ dàng hơn và sức ảnh hưởng của mạng xã hội.

Theo EaseMyTrip, bài phát biểu của ông Modi có thể tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch nội địa. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là lời kêu gọi chứ không phải là sự thay đổi chính sách, mặc dù họ dự đoán sẽ có những khó khăn trong ngắn hạn.

