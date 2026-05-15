AIA Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng 2026

AIA Việt Nam vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng 2025 – 2026 với danh hiệu “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về các sản phẩm sống khỏe” trong khuôn khổ Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức.

Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Tổng giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh Kênh Đối tác đại diện AIA Việt Nam nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2026 từ Ban tổ chức

Đây là năm thứ 12 AIA Việt Nam nhận được giải thưởng uy tín này, tiếp tục ghi nhận những đóng góp nổi bật của AIA Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp bảo hiểm lấy sức khỏe làm trọng tâm, đồng thời thúc đẩy đổi mới trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, AIA Việt Nam từng bước chuyển mình từ vai trò nhà chi trả trong bảo hiểm truyền thống trở thành người đồng hành cùng khách hàng trong hành trình sống khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính lâu dài. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà AIA Việt Nam theo đuổi nhằm hiện thực hóa cam kết giúp cộng đồng sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

Cách tiếp cận này được AIA Việt Nam hiện thực hóa thông qua hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện. Tiêu biểu trong số đó là AIA Vitality – chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện ứng dụng khoa học nhằm khuyến khích khách hàng duy trì lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động như tập luyện thể thao, dinh dưỡng cân bằng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi các chỉ số sức khỏe mỗi ngày. Thông qua cơ chế tích điểm và các quyền lợi khuyến khích thiết thực, AIA Vitality góp phần giúp khách hàng từng bước hình thành những thói quen sống khỏe bền vững và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.

AIA Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng 2025 – 2026 với danh hiệu “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về các sản phẩm sống khỏe”

Bên cạnh đó, AIA Việt Nam cũng tiên phong triển khai nhiều sáng kiến dịch vụ sức khỏe nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong đó có dịch vụ Song Hành Y Tế hợp tác cùng Teladoc Health - đơn vị cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến hàng đầu thế giới, hỗ trợ khách hàng trong hành trình điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn chẩn đoán, tư vấn ý kiến y khoa thứ hai cho đến xây dựng lộ trình điều trị phù hợp.

Hướng đến nâng cao trải nghiệm chăm sóc khách hàng có bảo hiểm sức khỏe, AIA Việt Nam cũng thiết lập được mạng lưới gần 500 bệnh viện và cơ sở y tế liên kết trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Mạng lưới này cũng sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho khách hàng tại nhiều địa phương.

AIA Việt Nam cũng triển khai dịch vụ đặt lịch khám 2.0 nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Thông qua tổng đài hỗ trợ và mạng lưới bệnh viện liên kết, khách hàng có thể được tư vấn, sắp xếp lịch khám theo nhu cầu, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng.

Song song với các sáng kiến sống khỏe, AIA Việt Nam cũng liên tục phát triển các giải pháp bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho cá nhân và gia đình như Bảo hiểm sức khỏe Bùng Gia Lực, AIA - Khỏe Bình An hay Bảo hiểm Toàn diện Bệnh hiểm nghèo 2.0…. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng gia tăng quyền lợi chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khách hàng chủ động bảo vệ tài chính trước các rủi ro bệnh lý và xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững cho cả gia đình.

AIA Việt Nam cũng tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ số nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Hiện nay, 100% khách hàng của AIA Việt Nam đã có thể nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến thông qua ứng dụng AIA+, giúp rút ngắn thời gian xử lý và gia tăng sự thuận tiện. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, khách hàng có thể hoàn tất yêu cầu bồi thường trực tuyến trong khoảng 5 phút. Đặc biệt, khoảng 90% hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm đủ điều kiện được xử lý trong vòng 24 giờ – một trong những nỗ lực nổi bật của AIA Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ nhằm đơn giản hóa quy trình dịch vụ, gia tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh Kênh Đối tác AIA Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng Rồng Vàng là sự ghi nhận ý nghĩa dành cho những nỗ lực không ngừng của AIA Việt Nam trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng và lan tỏa lối sống khỏe đến cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dịch vụ và các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện nhằm đồng hành cùng người dân Việt Nam trên hành trình hướng đến cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.”