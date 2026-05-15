Cần Thơ 'mạnh tay' để giao đất sạch dự án nâng cấp quốc lộ

TPO - Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho thi công dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 hoàn thành cuối tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, theo địa phương, khối lượng hồ sơ còn lại rất lớn, nên khó có thể hoàn thành đúng hẹn.

Chiều 14/5, UBND TP. Cần Thơ có cuộc họp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (7km đầu tuyến). Dự án khởi công tháng 9/2025, tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, nhưng tới nay tiến độ rất chậm do vướng mặt bằng.

Tại chuyến kiểm tra thực tế dự án ngày 4/5 vừa qua, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo phường Bình Thủy hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, riêng khu vực cầu Bình Thủy phải bàn giao hết trong tháng 5.

Theo lãnh đạo phường Bình Thủy (địa bàn dự án đi qua dài nhất), phường đang tập trung vận động người dân di dời, nhưng tiến độ chậm.

Đối với phường Cái Khế, lãnh đạo thành phố chỉ đạo hoàn thành 100% mặt bằng hết tháng 5/2026. Theo lãnh đạo phường, đã rà soát từng trường hợp cụ thể để giải quyết, tiếp tục vận động các trường hợp còn lại. Phường cũng xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành, sau khi thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách vẫn không đồng thuận.

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, năm 2026, dự án được bố trí 100 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hết. Riêng vốn tồn đọng khoảng 889 tỷ đồng của kế hoạch vốn năm 2025, hiện chưa giải ngân, đang làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện.

Sở Tài chính đề xuất tập trung giải quyết mặt bằng, phải có mặt bằng sạch mới có cơ sở để giải ngân các nguồn vốn tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị, địa phương khẩn xử lý các vướng mắc, không để tình trạng giao mặt bằng ngắt quãng, gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Nếu đã thực hiện đầy đủ chính sách các hộ dân vẫn không chấp hành phải hoàn thiện hồ sơ để tiến hành cưỡng chế theo quy định. Cần song hành giữa việc giải quyết khiếu nại và thực hiện các biện pháp hành chính để đảm bảo tiến độ dự án.

"Các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được báo cáo kịp thời. Tập trung cao độ để hoàn thành dự án đúng hạn vào năm 2027", ông Hòa chỉ đạo.