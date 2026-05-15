Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng tiếp đà giảm, bạc ‘lao dốc’

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (15/5), giá vàng trong nước tiếp đà giảm về mốc 164 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá bạc giảm sốc về mức 82 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.612 USD/ounce, giảm 73 USD so với sáng qua.

anh-man-hinh-2026-05-14-luc-084556.png
Giá vàng giảm về mốc 164 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc có mức giá giảm “sốc” lên tới 6 triệu đồng/kg trong vòng 1 ngày qua. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI niêm yết 82 triệu đồng/kg, bạc Ancarat quanh mức 81 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh hơn giá vàng bởi ngoài tác động từ đà lao dốc của thị trường thế giới, mặt hàng này còn chịu áp lực chốt lời khá lớn trong nước. Sau giai đoạn tăng nóng, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, khiến giá bạc biến động mạnh hơn vàng.

Trong khi vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn với nhu cầu nắm giữ ổn định, bạc có tính đầu cơ cao hơn và thanh khoản thấp hơn nên thường phản ứng mạnh trước tâm lý thị trường.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #giá bạc #thị trường vàng #thị trường bạc #giá vàng hôm nay #giá bạc hôm nay #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe