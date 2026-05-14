Giá vàng đi ngang, bạc tiếp tục tăng mạnh

TPO - Sáng nay (14/5), giá vàng trong nước giữ nguyên so với hôm qua ở mốc 165 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục tăng lên quanh mốc 89 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng “đứng im” ngang giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều ở mức 162-165 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.685 USD/ounce, giảm 17 USD so với sáng qua.

Giá bạc tăng liên tiếp trở lại sau thời gian trầm lắng.

Trong khi đó, giá bạc trong nước tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 89 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Đà tăng nhanh của bạc cũng kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh từ nhà đầu tư. Nhiều cửa hàng kinh doanh kim loại quý ghi nhận lượng khách bán bạc tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.126 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.102 - 26.382 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.