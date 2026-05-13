Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế mới

Trường Phong - Như Ý

TPO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, chính sách mới về thuế nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Chiều 13/5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã giới thiệu về một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Với quy định mới của luật này, ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh 500 triệu đồng/năm đã được bỏ.

Thay vào đó, luật giao Chính phủ quy định ngưỡng này căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Ông Cao Anh Tuấn nêu rõ việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế. Điều này là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận 18, Nghị quyết 66 của Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội và quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số luật, nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Trên cơ sở quy định tại luật này, vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định 141 ngày 29/4, quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng, gấp đôi so với quy định trước đó. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư, hướng dẫn nghị định này.

Trả lời báo chí tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, chính sách mới về thuế nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Khi trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đánh giá tác động và thấy rằng có khoảng hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng và các hộ này rất phấn khởi. Ngoài ra, khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi.

Dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp, là trên 2.000 tỷ đồng.

"Với số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập nên rất phấn khởi", ông Cao Anh Tuấn nêu rõ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về yêu cầu với sổ sách kế toán, thông báo doanh thu của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm với cơ quan thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính cho các nhóm này.

Theo quy định tại nghị định 68 về hướng dẫn thuế đã nêu đối với hộ dưới 1 tỷ đồng/năm phải đến ngày 31/1/2027, mới phải kê khai doanh thu này.

Về chế độ kế toán quy định tại Thông tư 152, ông Tuấn thông tin, thông tư nêu có 5 sổ kế toán với hộ kinh doanh nhưng riêng với hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu của cả năm để tự theo dõi.

"Nếu thấy mức doanh thu trên 1 tỷ đồng thì sang năm phải kê khai nộp thuế. Nếu không trên 1 tỷ đồng vẫn gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế. Thủ tục này rất đơn giản", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết thêm.

