Mastercard sẽ ứng dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Sharad Jain (ảnh), Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết, Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ ứng dụng dữ liệu, công nghệ đồng thời thúc đẩy mạnh việc chuyển đổi số nhằm giúp nâng cao trải nghiệm của du khách ngay từ thời điểm đặt chân đến Việt Nam, góp phần gia tăng sức hút của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường du lịch có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Ông đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác chiến lược 5 năm giữa Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam?

Trên toàn cầu, du lịch là một một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 10% cho nền kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, du lịch là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút nguồn lực đầu tư lớn và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế quốc gia với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm. Theo Viện Kinh tế Mastercard, khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm 8 trong số 15 điểm đến mùa hè được quan tâm nhất toàn cầu, trong đó có Nha Trang. Sự quan tâm ngày càng lớn này mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam.

Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu quá trình quan hệ hợp tác chiến lược trong 5 năm tới. Hai bên tập trung vào mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam thông qua nhiều lĩnh vực hợp tác.

Lễ Công bố Hợp tác Phát triển Du lịch Việt Nam giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercar



Trước hết, chúng tôi cùng phối hợp quảng bá Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Chính phủ Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mastercard cũng mang đến các nền tảng Priceless (nền tảng trực tuyến toàn cầu chính thức của Mastercard, nơi cung cấp các trải nghiệm độc đáo, đặc quyền trong các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, mua sắm, nghệ thuật và thể thao cho chủ thẻ) và các trải nghiệm vô giá được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm xây dựng những trải nghiệm du lịch đặc sắc, góp phần gia tăng sức hút của Việt Nam đối với du khách quốc tế. Hai bên cũng đồng thời triển khai các chiến dịch truyền thông chung để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước.

Một trọng tâm quan trọng khác là thúc đẩy chuyển đổi số cho toàn bộ hành trình du lịch của du khách. Chúng tôi hướng tới xây dựng trải nghiệm du lịch liền mạch, số hóa từ đầu đến cuối, giúp nâng cao trảinghiệm của du khách ngay từ thời điểm đặt chân đến Việt Nam. Trong tương lai, ứng dụng du lịch có thể hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin điểm đến, các hoạt động trải nghiệm, đồng thời tích hợp tính năng thanh toán để du khách có thể giao dịch thuận tiện, an toàn bằng thẻ quốc tế Mastercard. Ngoài ra, Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề và các hoạt động xúc tiến du lịch tại nhiều thị trường quốc tế.

Dữ liệu cũng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác chiến lược để thúc đẩy du lịch ở Việt Nam. Với mạng lưới toàn cầu cùng năng lực phân tích dữ liệu chuyên sâu, Mastercard có thể cung cấp những phân tích chuyên sâu về hành vi du lịch theo từng thị trường, địa phương và nhóm ngành. Những dữ liệu này sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các chiến lược quảng bá và phát triển du lịch hiệu quả hơn.

Riêng về chuyển đổi số, chúng tôi kỳ vọng có thể cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát triển một nền tảng du lịch số toàn diện cho du khách quốc tế. Nền tảng này không chỉ cung cấp thông tin về điểm đến, trải nghiệm và dịch vụ tại Việt Nam mà còn có thể tích hợp thanh toán số, giúp du khách quốc tế thanh toán thuận tiện, an toàn và liền mạch trong suốt hành trình tại Việt Nam.

Từ kinh nghiệm tại các thị trường khác, ông đánh giá Việt Nam còn những tiềm năng nào để phát triển du lịch? Mastercard sẽ ứng dụng dữ liệu và công nghệ như thế nào để hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam?

Hướng tới tương lai, câu hỏi đặt ra không còn là du lịch có thể tăng trưởng nhanh đến đâu mà là làm thế nào để phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ đề cao chất lượng hơn số lượng, tính bền vững hơn lợi ích ngắn hạn, và những trải nghiệm thuận tiện, liền mạch cho du khách, đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng tôi hướng tới mục tiêu rõ ràng: Đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 và nâng tỷ trọng đóng góp của du lịch lên khoảng 14% GDP. Mục tiêu này có ý nghĩa quan trọng bởi du lịch không chỉ là câu chuyện số lượng khách đến, mà còn góp phần tạo việc làm, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ, là động lực tăng trưởng cho địa phương và thu hút đầu tư dài hạn.

Mastercard hiện đang hợp tác với nhiều cơ quan quản lý du lịch và chính phủ trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch thông qua dữ liệu và công nghệ. Tại Đông Nam Á, chúng tôi có quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan du lịch tại Thái Lan, Malaysia hay Philippines để hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển du lịch dựa trên dữ liệu thực tiễn và hành vi du khách quốc tế.

Tại Việt Nam, Mastercard sẽ tận dụng thế mạnh toàn cầu để phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ứng dụng các phân tích dữ liệu quốc tế và insight du khách nhằm xác định những cơ hội tăng trưởng phù hợp cho từng nhóm thị trường và từng phân khúc du lịch cụ thể.

Nguồn dữ liệu của Mastercard được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu công khai liên quan đến ngành du lịch và dữ liệu giao dịch đã được ẩn danh từ mạng lưới thanh toán toàn cầu của Mastercard. Qua đó, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về xu hướng chi tiêu và hành vi của du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Ví dụ, với nhóm du khách Hàn Quốc, chúng tôi có thể phân tích họ thường đến khu vực nào, yêu thích loại hình ẩm thực gì, lựa chọn khách sạn ra sao hay xu hướng chi tiêu của họ trong suốt hành trình. Những insight này sẽ giúp ngành du lịch Việt Nam xây dựng các chiến dịch quảng bá, sản phẩm và trải nghiệm phù hợp hơn với từng nhóm du khách mục tiêu.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về khái niệm “số hóa hành trình du khách” được đề cập trong báo cáo tại buổi lễ và thời điểm giải pháp này có thể được triển khai trong thực tế?

Về “số hóa hành trình du khách”, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một trải nghiệm du lịch liền mạch và thuận tiện hơn thông qua công nghệ số. Trong tương lai, du khách có thể tiếp cận thông tin điểm đến, tìm kiếm dịch vụ, khám phá trải nghiệm địa phương và thực hiện thanh toán trên cùng một nền tảng số một cách an toàn và thuận tiện.

Đây là định hướng dài hạn và Mastercard sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác trong hệ sinh thái du lịch để từng bước triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam. Khi du lịch được phát triển đúng hướng, du khách sẽ có trải nghiệm tốt hơn, doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế trở nên vững vàng hơn.

Cảm ơn ông!